AIPEX acolheu 75 propostas de investimento no primeiro semestre do ano

A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) recebeu até Junho do corrente ano, cerca de 75 propostas de Investimento nos mais variados sectores, um aumento de aproximadamente 6% face a todo o período de 2018.

De acordo com as avaliações mensais efectuadas pela AIPEX, entre os meses de Agosto de 2018 a Junho de 2019, a instituição liderada por Licínio Contreiras, registou 146 propostas de investimento avaliadas em mais de 1,3 mil milhões USD, com destaque para a província de Luanda que assinalou cerca de 106 propostas.

Relativamente as propostas registadas por sectores de actividade económica, o foco recai sobre o sector da indústria que, durante o período em análise, foi responsável por mais de 67% do total de investimentos, isto é, pouco mais de 897 milhões USD, o equivalente a 309,2 mil milhões Kz.

Já o sector da agricultura, apontado como um dos mais importantes do actual processo de diversificação da economia nacional, registou nove propostas de investimento, avaliadas em 143 milhões USD e com um peso de 10% sobre o total de investimentos.