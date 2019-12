Acail projecta o arranque de três fábricas em 2020

A empresa vocacionada na produção, comercialização e distribuição de gases alimentares, Acail Gas Angola, prevê o arranque de três unidades fabris em 2020, localizadas no Pólo Industrial de Viana, em Luanda, comunicou o seu administrador, Paulo Cunha.

O responsável que falava em exclusivo para o Mercado, durante a expo-indústria/2019, realizada na Zona Económica Especial, fez saber que as fábricas já estão a ser instaladas desde o princípio deste ano e a ideia surge em detrimento do aumento significativo de pedidos de clientes, a maioria dos quais instituições do Estado. “Neste momento estamos a construir três fábricas: uma de protóxido de azoto para a área da saúde que é um gás utilizado no momento das operações, outra fábrica de gelo seco que é utilizado nos caterings para conservar os alimentos e uma fábrica de hidrogénio utilizada na indústria petroquímica”, avançou Paulo Cunha, referindo que terminar as fábricas e desenvolver as áreas de saúde e de energia são as prioridades necessárias e estratégicas para o desenvolvimento do país.

