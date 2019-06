“A legislação não pode travar a evolução dos negócios digitais”

Os participantes da Mesa Redonda Digital Lab na Transformação Tecnológica do Disruption Lab - Powered by Atlântico defenderam que as ideias de negócios digitais não podem deixar de ser implementadas por força da falta de legislação no País, sendo que as leis iram surgir com o crescimento do Mercado.

O painel de debate foi composto por Wilson Clemente do do Disruption Lab, Francisco Mendes da McKinsey, Gonçalo Oliveira da Deloitte e John Sebastião, director Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação.

O Disruption Lab surge para garantir que as boas ideias são levadas a bom porto e implementadas com sucesso. “Foi por isso, que criámos uma área totalmente dedicada à Inovação Digital, longe das preocupações da gestão do dia-a-dia do negócio, garantindo a dedicação total à sua concepção e implementação”, lê-se na apresentação no documento a que o Mercado teve acesso.