A cimeira da tecnologia blockchain no Dubai

A Blockchain é descrita como uma forma transparente e descentralizada de registar transacções. Cada transacção é agrupada num conjunto com outras transacções num "bloco", que é adicionado como o último link numa "cadeia".

Sobre o potencial da blockchain, a euronews adianta que a cimeira mundial da blockchain em Abril, no Dubai, que uma das grandes empresas de software mundiais exemplificou o potencial da blockchain a partir do ciclo de vida de um ananás.

"Aqui temos um exemplo a partir do ciclo de vida de um ananás. A cadeia começa obviamente com o agricultor. A tecnologia mostra se ele tem um certificado que tem de ser carregado para se fazer o registo. Depois há o trabalhador agrícola que colhe os produtos. Quer assegurar-se de que ele segue a colheita todos os dias. Para isso ele só precisa ter uma aplicação no telemóvel para registar o número de quilos, a data da colheita e o número de identificação das caixas. Isso também é rastreado na blockchain, para que, quando o cliente quer fazer o pagamento, seja possível comparar o preço de mercado, para garantir que o pagamento é justo. Quando temos mercadoria que viaja por exemplo da América do Sul para a Europa, pode ver-se logo, ao longo do caminho, todos os intermediários. Ao mesmo tempo, é preciso monitorizar a temperatura e o cliente pode verificar os dados do sensor em tempo real. Ao mesmo tempo, a alfândega é geralmente uma etapa problemática no transporte. A blockchain, cadeia de blocos, uma plataforma segura, pode permitir o acesso aos agentes alfandegários, para que eles possam fazer uma verificação prévia e acelerar o envio", explicou Shahd Abdelrahman, consultora da empresa SAP.