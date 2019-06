“A banca está a torcer para o adiamento do IVA. Será um alívio”, diz bancário

O técnico do Finibanco, Rafael Matias, adiantou hoje que, embora o sector bancário seja um dos mais bem preparados para a implementação do Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA), estão a torcer para que esse adiamento se efectue para que a pressão aos bancos não seja muita.

“A banca angolana sempre esteve a altura dos desafios e das regras de contabilidade, porém é estamos a introduzir várias normas internacionais e o IVA vai obrigar-nos a imprimir muitas facturas e a várias alterações nos procedimentos internos. A banca está a torcer para o adiamento do IVA, será um alívio”, vincou o responsável do Finibanco, durante um fórum sobre “Perspectivas Práticas da Implementação do IVA” promovido pelos escritórios de advogados Miranda Allience e Fátima Freitas & Associados.

De recordar que a data legislada para aprovação do IVA ainda se mantém dia 1 de Julho ou seja na segunda-feira. Aguarda-se a alteração da Lei.