50 milhões USD investidos no porto de pesca de Porto Amboim

A construção de um porto de pesca e infra-estruturas de apoio em terra no município do Porto Amboim, província do Cuanza Sul, uma iniciativa de capitais privados, exigiu pelo menos 50 milhões de dólares, informou o presidente da respectiva sociedade gestora.

Cardoso Pereira disse à Angop que a construção teve início em 2014 e conta com uma zona de atracação para quatro traineiras em simultâneo, dispondo ainda de quatro câmaras de frio de cinco toneladas de capacidade cada.

Aquele gestor disse ainda que a sociedade detém 15 embarcações de pesca mas, devido à falta de licenças para operar, contratou empresas certificadas pelo Governo para a captura do pescado ao longo da zona costeira.

Informou, por outro lado, estarem a ser construídas na China 50 novas embarcações, com uma capacidade de 120 toneladas cada, 20 das quais já estão prontas, faltando apenas uma vistoria do Ministério das Pescas e do Mar para que as mesmas cheguem ao país e iniciem a captura do pescado.

O projecto tem várias fases, sendo a construção do porto de pesca e infra-estruturas de apoio em terra a primeira, envolvendo a segunda a construção de um Centro Regional de Fiscalização Pesqueira e uma Escola Média de Pesca com uma capacidade para 150 estudantes e a terceira a modernização do sistema de distribuição no Cuanza Sul e mais tarde em outras províncias com a construção de entrepostos.