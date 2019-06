40% da produção energética é desperdiçada

A Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE) fez saber que 40% do total da produção de energia é desperdiçada através de perdas técnicas no processo de transformação e transporte e perdas comerciais que é motivada pelo incumprimento de pagamentos por parte dos clientes ou furtos.

O Mercado teve a informação, durante o Fórum Internacional Sobre Energias Renováveis, que as perdas técnicas são explicadas pela necessidade de se modernizar a o processo de transformação e transporte de energia que é velho e consequentemente gera desperdícios.

Já os gastos comerciais são chamados de “desperdícios”, mas no final das contas tem um usuário que não cumpre com as suas obrigações e é responsabilidade das empresas públicas afinarem a sua gestão para reaverem o dinheiro perdido.

O desafio do Ministério da Energia e Águas é reduzir as perdas em 20% em dois anos com novos investimentos que optimizem a transformação, transporte e distribuição eléctrica.