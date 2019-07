35º edição da FILDA aberta ao público

A Feira Internacional de Luanda abriu portas hoje, 9 de Julho, e termina sábado, 13 de Julho. Participam no evento 785 empresas de forma directa e indirecta, de acordo com o Presidente do Conselho de Administração do grupo Arena, Bruno Albernaz.

A 35º edição da feira, que decorre pelo segundo ano consecutivo na Zona Económica Especial, engloba um ciclo de conferências que vai discutir os mecanismos de financiamento para as empresas.

Bruno Albernaz avançou ainda que a edição 2019 traz uma inovação com a criação da TV FILDA que vai transmitir em directo, via Internet, todas as incidências da feira. Contudo, o responsável avança que o evento, que decorre num espaço de 20 mil metros, espera receber, durante os cinco dias, aproximadamente 20 mil visitantes.