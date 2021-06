“Precisamos de melhorar a estratégia de acesso ao financiamento para as MPME”

No âmbito das suas atribuições quais são as principais funções do INAPEM?

O INAPEM sofreu, em finais de 2018, uma restruturação, com o objectivo de termos no país uma única instituição pública que se ocupasse da materialização das políticas do Executivo viradas para a promoção da iniciativa empresarial edesenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME), assim como para o fomento da capacidade produtiva do sector empresarial privado, tendo sido aprovado um novo Estatuto Orgânico. Em 2019, fizemos a reestruturação de facto ao nível da organização interna dos nossos serviços e começamos a dar corpo à nossa missão, uma vez que nos constituímos como factor catalisador para o crescimento e fortalecimento de um tecido empresarial privado que se quer competitivo e voltado para o aumento da produção nacional, na medida em que este sector se constitui como um dos pilares fundamentais da diversificação da nossa economia. Portanto, temos nos últimos dois anos desenvolvido acções concretas no âmbito do desenvolvimento de vários projectos em carteira e que se integram nesta nobre missão.

Quais são os principais desafios do INAPEM nos dias de hoje?

Estar lado a lado com as MPME e cooperativas empresariais, apoiando-as, para que possamos ter no País um sector empresarial privado robusto, dinâmico, estruturado e capaz de aumentar, de facto, a produtividade, a qualidade e a competitividade das mesmas. Estamos empenhados.

Em que áreas especificas incidem os vossos apoios?

Os nossos apoios incidem sobre os vários domínios específicos da Instituição, nomeadamente, do fomento, promoção e capacitação empresarial, da facilitação do acesso aos programas de financiamento, isto é, acesso ao crédito, da formalização das actividades económicas e o da consultoria e assistência técnica. Temos vindo a desenvolver no nosso dia-a-dia acções concretas nestes domínios junto das MPME e cooperativas empresariais. Podemos destacar às iniciativas de capacitação que permitiram que, entre 2020 e 2021, já tenhamos capacitado cerca de 7500 empreendedores e aqui devemos referir que, deste número, cerca 4585 formandos frequentaram os programas de formação da nossa plataforma de elearning Nosso Saber. De facto, esta plataforma tem se mostrando numa ferramenta bastante útil, sobretudo desde o início da pandemia. As demais temos feito de modo presencial a jovens, mulheres e outros grupos que solicitam as nossas formações.

Há outras iniciativas...

Estão em execução outras iniciativas, como por exemplo o Projecto SOIK desenvolvido com um consórcio que também integra a Academia BAI e financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD). Este projecto visa capacitar 450 gestores e proprietários de empresas em todo território nacional, sendo 25 por cada província, um programa com a duração de 2 meses. Está a ser ministrado em 3 fases, sendo 6 províncias em cada uma das fases.

Pode-se dizer que o domínio da capacitação é uma das principais frentes do INAPEM?

De facto, a capacitação é fundamental para o alcance dos objectivos dos diversos programas públicos, bem como do crescimento das nossas empresas. Por isso, são vários os programas que temos em implementação. Não podemos deixar de destacar a implementação do Projecto PROMOVE, e do AGROPRODESI. O Projecto PROMOVE está a ser desenvolvido em parceira com a Leadership Business Consulting (LBC) e também financiado pelo BAD.

Está orientado para a modernização e capacitação da gestão das cooperativas e, por isso, foram seleccionadas 10 cooperativas por província. A selecção considerou aquelas que beneficiariam de financiamento junto do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) e o objectivo é proporcionar a essas cooperativas ferramentas de gestão para que possam gerir e orientarem-se melhor no exercício das suas actividades económicas. Com este projecto pretendemos modernizar 176 e capacitar 360 gestores, 2 por cada cooperativa e 54 mentores para o acompanhamento das mesmas.

Como é desenvolvido o AGROPRODESI?

Já no AGROPRODESI, um projecto desenvolvido pelo Ministério da Economia e Planeamento e a FAO, temos participação activa na operacionalização de alguns programas, nomeadamente, o Programa de Capacitação de Desenvolvimento de Planos de Negócio, através da ferramenta Rural Invest, desenhada para elaboração de planos de negócios, com vista a melhoria das propostas de financiamento submetidas à banca por parte das cooperativas. A meta aqui é formar 60 prestadores de serviços registados na nossa rede, para que tenham domínio da ferramenta para que depois possam trabalhar com as cooperativas na elaboração de planos de negócios. O projecto engloba ainda o Programa de Formação de Formadores para as cooperativas, designado Mycoop, com vista a multiplicar com vista a multiplicar e promover a disseminação das competências de gestão das cooperativas.

Que balaço faz a execução destes projectos?

Todos estes projectos estão a ser desenvolvidos em todo território nacional e temos obtido resultados satisfatórios com a sua execução. Quanto ao Projecto ENVOLVER, está a ser desenvolvido com a nossa congénere portuguesa, o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) e o Instituto Politécnico de Setúbal. Este projecto, financiado pela União Europeia, destina-se a capacitar o ecossistema que intervém no acesso ao financiamento.

Integram 4 produtos, (i) o reforço da capacidade institucional do INAPEM e outros agentes relevantes, (ii) o aumento da literacia financeira e da capacidade de desenvolvimento de projectos susceptíveis de obter financiamento bancário, (iii) a melhoria das capacidades da banca pública e privada e outras instituições financeiras para diversificar os serviços financeiros das MPME e por último (iv) a melhoria da capacidade judicial em litígios comerciais. Este projecto terá a duração de 4 anos e estamos neste momento a executá-lo de acordo com o cronograma aprovado.

Dados do INAPEM indicam que no ano passado foram certificadas 2.709 empresas. Este número duplicou ou decresceu face à crise económica associada à COVID-19?

Na verdade, tivemos um incremento de 323 empresas, tendo começado o ano de 2020 com um acumulado de 25.700 certificadas. É bem verdade que a Pandemia da COVID-19 veio retrair a criação de novas empresas.

Das empresas certificadas quantas são microempresas, pequenas e médias?

Até o mês de Abril deste ano, o INAPEM certificou 300 microempresas, 13 pequenas empresas e 10 médias empresas, perfazendo um total de 323. No total estão registadas em todo o país cerca de 26.005 empresas.

E as empresas certificadas estão ligadas a que sectores e qual o número destas em cada ramo de actividade?

O INAPEM tem certificado empresas dos mais variados sectores de actividade económica. Só no primeiro semestre deste ano, foram certificadas 142 empresas voltadas para a prestação de serviços, 97 empresas de comércio e retalho, 22 do sector agrícola, produção animal e caça e 12 da área do comércio a grosso. Tivemos também o registo de 10 empresas voltadas para a construção, 5 da indústria transformadora e outras 5 do ramo hoteleiro. Os sectores da saúde, transporte, pesca e outros, são os que tiveram menor número de empresas certificadas. Temos notado que nos últimos tempos as empresas do sector produtivo começaram a solicitar a certificação das mesmas.

Porquê certificar as empresas e quais são os benefícios?

Com a certificação a empresa adquire o estatuto de MPME, o que lhe concede alguns benefícios no âmbito dos mecanismos de apoio institucional, quer sejam benefícios fiscais previstos em lei, quer sejam incentivos não financeiros, como por exemplo os apoios que nós INAPEM temos a missão de operacionalizar.

Corrobora de opiniões de empreendedores segundo a qual muitas Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) morrem cinco anos após a criação?

Aqui se calhar me proponho a não dizer que sim nem que não. Temos de olhar para a causaefeito. Tudo corre por conta da ausência de uma cultura empresarial forte. E se não temos uma cultura forte, por exclusão de partes, ela é fraca. O que é uma empresa? Como devemos geri-la? Que destino devemos dar aos rendimentos/receitas provenientes da nossa actividade económica? Que expectativas nos movem ao criarmos uma empresa? Se soubermos responder de forma positiva a essas questões, naturalmente que conseguimos mitigar essa “mortalidade.

Temos de ter atitudes, comportamentos, missão, valores e expectativas positivas que ao longo da vida das empresas vão impactar nelas de forma positiva e manter o curso normal do exercício da actividade empresarial. Por outro lado, precisamos de melhorar a nossa orientação estratégica que facilita o acesso ao financiamento para as MPME, o comportamento clássico do sector financeiro não ajuda, tornam também as empresas mais vulneráveis e muitas delas também desistem por isso.

O “Angola Investe” foi criado em 2012 para financiar projectos de investimento das PME´s, o PAC, o PRODESI e outros. O acesso ao crédito continua a ser o parente pobre para o investimento e as PME´s??

O “Angola Invest” foi criado para apoiar as empresas num determinado contexto da nossa economia para apoiar as MPME. Consideramos que cumpriu com o seu papel naquele contexto específico com os seus pontos fortes e fracos, mas beneficiou muitas empresas. Nos dias de hoje e num outro contexto, temos outros projectos e programas do Executivo que concorrem para o desenvolvimento e diversificação da nossa economia. E neste contexto as MPME são cruciais. São elas que geram a maior parte dos empregos e acrescentam valor às economias dos países. Todavia o acesso ao crédito deve ser cada vez mais facilitado, dai que o executivo aprovou o PAC e o Aviso número 10, do Banco Nacional de Angola, veio acrescentar valor a essa facilitação no acesso ao crédito.

Agora é importante que se cumpram determinados requisitos para o efeito. Há um distanciamento entre os projectos aprovados e a entrega efectiva do crédito. O que se está a passar?

Há uma redução significa do intervalo entre aprovação e desembolso. Se mensurarmos o tempo médio da aprovação ao desembolso, constataremos que entre 2020 e 2021, houve uma redução significativa. Hoje, de acordo com os dados que temos e são oficiais, o prazo médio de desembolso está em 87 dias, número este que esta abaixo do fixado pelo instrutivo nº7/2020 do BNA, que prevê 107 dias. Por outro lado, é importante reter que o crédito não é disponibilizado tão logo seja aprovado. O processo da contratualização envolve entidades internas e externas e várias fases, nomeadamente, aceitação dos termos e condições, cofinanciamento, formalização da garantia soberana, formalização da hipoteca e outras etapas.

De acordo com o vosso cadastro quantas empresas já beneficiaram de crédito?

Até à data presente, levando em consideração 2019, 2020 e 2021, relativamente ao crédito ao sector real da economia, 474 empresas já foram financiadas. 427 projectos foram aprovados

em 2020 e 47 aprovados no corrente ano. Importa aqui referir que, no âmbito do alívio económico, o BDA aprovou o financiamento para 289 cooperativas, tendo já havido desembolso para 243 cooperativas, numa média de 15 cooperativas por província, sendo que a meta é financiar neste processo 18 cooperativas por província.

Em que consiste o apoio do INAPEM às empresas na obtenção do crédito?

O INAPEM disponibiliza vários serviços que permitem a facilitação do acesso às várias modalidades de financiamento. Assim temos um serviço específico de apoio ao acesso ao crédito, desenhado como um funil que inclui as várias fases, nomeadamente, a recepção do pedido de apoio, a triagem e caracterização do processo de candidatura, o apoio na constituição do dossier de crédito, o apoio na fase de egociação com instituições financeiras e o acompanhamento de projectos com financiamento aprovado, sua execução física e financeira.

É importante referir que além de facilitar o acesso as linhas de crédito e programas de financiamento aprovados pelo Executivo Angolano, temos vindo a estabelecer protocolos de cooperação com instituições financeiras que visam a disponibilização de modalidades de financiamento, bem como outras iniciativas dirigidas às MPME.

Há exemplos..?

Já o fizemos com a BODIVA, com o objectivo de identificarmos no segmento das PME, potencial para crescimento em sectores específicos a serem financiados por via do mercado de capitais, com o Banco Yetu e o Banco Millennium Atlântico, temos um protocolo que, além da facilitação ao financiamento, prevê a divulgação dos vários produtos de financiamento às MPME e que o Instituto se constitua numa porta de entrada das solicitações, acompanhar e fiscalizar projectos financiados por estas instituições. Particularmente com o Banco Millennium Atlântico temos ainda mais duas avenidas de actuação, designadamente, o financiamento via leasing, sendo que para este produto vamos realizar no próximo dia 6 de Julho uma conferência onde serão apresentados o modelo e mecanismo de financiamento. A outra avenida tem a ver com a atribuição de um prémio MPME Excelência a atribuir, a partir de Dezembro deste ano e que será anual, às MPME nas categorias Mercado Interno, Mercado Externo, MPME Revelação, Hi-Tech/Inovação, Agro, Economia Feminina e Empreendedor Jovem.

O que a banca alega quando congela projectos no âmbito da concessão de crédito?

Há vários factores que concorrerem para a não aprovação ou recuo, por parte da banca comercial, e alguns projectos. Na maioria das vezes isto se verifica porque se constatam, durante a análise do processo, a ausência de peças contabilísticas, insuficiências nos estudos de viabilidade económica e financeira, fraca literacia empreendedora sobre o sector de investimento, situação irregular na CIRC e ausência de garantias reais. Por isso mesmo a nossa aposta na capacitação, no sentido de permitir que os gestores e proprietários de MPME e cooperativas tenham conhecimentos e ferramentas para melhorem os seus negócios e responder à demanda deste tipo de processos.

O vice-governador do BNA, Rui Minguês, disse, recentemente, que as Garantias de Crédito continuam a constituir obstáculos para a concessão de crédito por parte das instituições financeiras em Angola. Como é que olha para esta constatação e qual deverá ser a saída na sua visão?

Recentemente, com o BNA e o Fundo de Garantia de Crédito (FGC), realizamos uma conferência para fomentar o surgimento das Sociedades de Garantia de Crédito, isto porque já temos no País um regime jurídico aprovado e que tem como fim último promover a facilitação do acesso ao crédito pelas MPME e quisemos abordar as vantagens que estas sociedades podem trazer para a economia, os seus factores críticos de sucesso, ou seja incentivar os stakeholders que poderão ser accionistas fundadores dessas sociedades, com a banca comercial e grandes empresas do sector privado, a perceberem a dinâmica dessas instituições na nossa economia. São passos que começam a ser dados para mitigar os obstáculos a que se refere. Como disse os comportamentos clássicos da banca comercial não ajudam e, por vezes, criam obstáculos. Precisamos de mais linhas de crédito ajustadas às circunstâncias e às características das MPME angolanas e introduzir no mercado outros modelos de financiamento e as Sociedades de Garantia de Crédito seriam uma grande solução em detrimento das garantias patrimoniais tradicionalmente solicitadas pelo sector financeiro bancário.

Perfil

Quadro sénior da Administração Pública, Arnito José Agostinho é natural de Luanda. De Maio de 1966, Arnito José Agostinho é licenciado em Direito, na área jurídico-económicas, pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, onde integra o corpo docente. Foi docente convidado da Faculdade de Economia e Gestão, da Universidade Católica de Angola. Exerceu distintas funções, com destaque para director do Gabinete do Ministro do Comércio e Director Geral do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (INADEC) e no Ministério do Planeamento como Director do Gabinete Jurídico. Desempenhou ainda as funções de Administrador do extinto Instituto do Fomento Empresarial e actualmente, exerce as funções de Presidente do Conselho de Administração do INAPEM.