O empresariado tem de ser mais proactivo na procura de soluções

Qual é o estado das relações entre Angola e a República da Índia?

As relações entre Angola e a República da Índia são positivas, estáveis e sobretudo promissoras. São de longa data e se vão consolidando ano após ano. Estamos numa fase de descobrimento, em que a Índia começa a perceber e a conhecer o ambiente de negócios em Angola. Os dois países estão na fase da percepção das potencialidades de ambos, a fim de se definir o que um país pode oferecer ao outro, mas já foram marcados grandes passos. Há boas perspectivas e vontade dos dois Governos, principalmente da componente empresarial que manifesta grande interesse em incrementar os contactos com a parte angolana, com vista à formação de parcerias e de investimentos mútuos que tragam vantagens competitivas.

Actualmente, qual é a base do comércio entre os dois países?

A base comercial é maioritariamente representada pelo crude, sendo a Índia o segundo maior comprador do petróleo de Angola. Depois aparecem produtos diversos que são exportados da Índia para Angola. Por outro lado, de Angola para a Índia tem saído também a madeira.

A Índia é um país com a terceira maior economia da Ásia e uma das maiores do mundo. Quais são as principais áreas de investimentos do país em Angola?

Os empresários indianos e de origem indiana têm investimentos estimados em 2 mil milhões USD em Angola, principalmente em sectores como ferro e aço, alumínio, gás industrial, hotéis, hipermercados, lojas de retalho, entre outros. Grandes grupos empresariais tais como TataMotors, Mahindras, Dabur estão presentes através de franquia. As principais empresas detidas e geridas por empresários indianos em Angola são a AngoMart, Ango-Zara, Best Angola Metals, Campotec Lda, Flo-tek, Mafcom, Newaco Grupo, Noble Group, Prince Pharma, Shalina Pharma, Walford, ZeePack, entre outros. No entanto, já se pode notar algum investimento indiano no sector agrário. Existem também algumas empresas em áreas como informática e tecnologia de informação, que já trabalham em Angola há vários anos. Há investimentos igualmente na componente da produção de material de limpeza e de higiene, no caso de detergentes.

Como se encontra a balança comercial entre os dois países?

A balança comercial ronda os 3,9 mil milhões USD, sendo o maior peso representado pela exportação de petróleo de Angola à Índia. Por seu lado, Angola importa sobretudo instrumentos e insumos agrícolas, nomeadamente tractores, fertilizantes, sementes e alguma maquinaria para o sector industrial enquadradas nas linhas de processamento agro-industrial. Há também a importação de arroz, pois grande parte do produto consumido em Angola vem da Índia, além de medicamentos e equipamentos hospitalares.

Qual é o interesse do empresariado indiano em investir em áreas como agricultura, educação e educação?

Existe muito interesse, tendo em conta que são sectores em que a Índia tem muito para oferecer, desde materiais e equipamentos aos recursos humanos qualificados e há empresas preparadas para investir nestes domínios. Aqui podemos acrescer o sector das tecnologias de informação, associado ao espacial em que a Índia tem muitas valências, com créditos reconhecidos a nível mundial. No âmbito da saúde temos a indústria de medicamentos em que a Índia pode participar na criação de fábricas de medicamentos, linhas de montagem de medicamentos, telemedicina e a formação especializada para o sector da saúde. No sector da Agricultura a Índia pode participar em várias áreas, incluindo a formação, investigação, mecanização agrícola entre outros.

E qual é a perspectiva em relação ao sector financeiro, nomeadamente a banca, seguros e fundos de investimentos?

Existe também muito interesse, principalmente no âmbito da banca e fundos de investimentos, pois são áreas de elevada capacidade técnica e financeira dos empresários indianos. Temos estado a sentir a presença do Exim Bank da Índia em Angola em alguns projectos desde 2009 e já foram concedidas várias linhas de crédito. Há também empresários com interesse em participar em iniciativas de fundos de investimento. Todavia o mercado Angolano ainda coloca alguns desafios nestes domínios, o que exige algumas cautelas da parte dos investidores estrangeiros, comparativamente a outros mercados.

No sector dos diamantes, além do investimento no polo de diamantes de Saurimo, que outros investimentos estão a ser desenvolvidos no País?

De momento com maior visibilidade são as empresas que estão no Polo Especial de Diamantes de Saurimo, esperamos ter mais empresas a investirem nesse mercado. Tivemos num passado muito recente algumas empresas indianas a deslocarem-se com regularidade a Angola para a compra de diamante bruto. Mas esta realidade mudou consideravelmente como resultado das novas medidas do Executivo nesta matéria. Por outro lado, há ainda manifestação de interesse por parte de muitas empresas indianas para a exploração e desenvolvimento de concessões de diamantes.

Olhando para as potencialidades de Angola, além dopetróleo e diamantes, o que mais Angola pode oferecer à Índia?

Angola pode oferecer muita coisa à Índia, tais como a madeira de qualidade que Angola possui daquelas especiais raras e caras. As rochas ornamentais, cobre, ferro, alguns produtos agrícolas como leguminosas. Em relação aos diamantes, por exemplo, a Índia tem grande interesse na compra do diamante bruto angolano, na medida em que grande parte das pedras que circulam no mundo são lapidadas naquele País asiático. Neste sector há também a vertente do capital humano, na qual a Índia, com a experiência que ostenta (na área da lapidação) pode igualmente apresentar soluções para o mercado angolano. Temos também o sector cafeícola, dos cereais, leguminosas e algum tipo de fruta que não é produzida na Índia e que Angola tem grandes potencialidades.

Qual é o interesse da Índia em relação à madeira nacional?

A madeira é uma matéria-prima que a Índia tanto necessita e eles precisam de conhecer a tipologia da madeira produzida no País, que é de elevada qualidade, para que seja mais uma variante de exportação. Eles possuem algumas referências da madeira da RDC, Costa do Marfim e olham Angola como potencial fornecedor deste produto. No caso dos materiais para a reciclagem como plástico e material ferroso é algo que também interessa ao empresariado indiano, quer como matéria de exportação ou na vertente de instalação de unidades industriais para a transformação deste tipo de matéria-prima no País. Temos igualmente recebido algumas manifestações de interesse para os sectores da agricultura, indústria e processamento de medicamentos, tecnologias de informação, a língua inglesa e formação universitária em engenharias principalmente nas quais a Índia é muito forte.

De que forma é que a classe empresarial dos dois países pode contribuir para o desenvolvimento da economia nacional, que atravessa um momento de crise?

Creio que com o estabelecimento de pontes pode ser uma solução. Pontes que se consubstanciem em parcerias sustentáveis e duradouras, contando também com algumas aberturas e apoios de ambos os governos. Também espera-se alguma proactividade do empresariado angolano na procura de soluções indianas para as suas iniciativas empresariais em Angola. E nós, Câmara de Comércio e Indústria Angola-Índia estamos disponíveis para prestar a assessoria necessária. Na Índia existem associações empresariais para quase tudo que seja relevante para o mercado nacional. Por outro lado, também a organização e os aspectos éticoempresariais são importantes, sem pôr de parte a língua inglesa, sendo um veículo catalisador para a concretização de negócios.

Existem empresas angolanas estabelecidas na Índia? Quais são as áreas?

Da nossa parte, que a Câmara saiba, não existem investimentos nacionais na Índia. Pode sim talvez existir algum investimento ou uma unidade isolada, sem muita expressão. Sabe-se apenas de empresários angolanos que vão regularmente à Índia para aquisição de matériaprima e produtos diversos para serem comercializados em Angola.

Acredita que o combate à corrupção tem aberto portas para o Investimento Directo Estrangeiro, sobretudo o Indiano?

Acredito sim e tem gerado uma outra percepção sobre o mercado angolano, fazendo com que alguns empresários indianos se interessem em investir em Angola. Mas importa também realçar que o conhecimento da Índia sobre Angola ainda é muito incipiente e não extensivo. É necessário que se empreenda mais acções para divulgar as potencialidades de Angola na Índia e as mudanças que estão a ser feitas no domínio da corrupção e da Lei do Investimento Privado. Tratase de um trabalho em que a Câmara tem estado engajada nos últimos anos.

Existe alguma linha de financiamento para o investimento indiano em Angola?

Existem algumas soluções neste domínio colocadas à disposição de empresas indianas pelo EXIM BANK da Índia. Deixa-me realçar que o continente africano é uma prioridade nos planos de política externa e económica da Índia. E quando mencionamos a África, também vemos Angola como parte importante e integrante desses planos. Durante a III Cúpula do Fórum Índia-África - IAFS, em Outubro de 2015 (na qual participaram 54 países do continente africano), a Índia anunciou linhas de crédito de 10 mil milhões USD para financiar projectos de desenvolvimento em África para os próximos cinco anos e uma assistência financeira de 600 milhões USD.

Que outros sectores estruturantes podem ser financiados pela Índia?

As empresas indianas também propõem fazer uso da linha de “ Existe algum interesse, principalmente no âmbito da banca e fundos de investimentos, pois são áreas de elevada capacidade técnica e financeira da índia crédito do EXIMBank para financiar projectos importantes para a melhoria infra-estruturas como subestações eléctricas e linhas de transmissão de electricidade entre as cidades do Huambo e do Lubango. Estão igualmente dispostas a investir no sector agrícola, instalação, fornecimento e montagem de peças para tractores. Existem ainda intenções em projectos sustentáveis de água, estações de tratamento de águas industriais e residuais, instalações de dessalinização na província de Benguela entre outras.

Até que ponto a COVID-19 afectou a realização de fóruns de negócios entre empresários de ambos os países?

A COVID-19 afectou fortemente, pois a Índia foi um dos países no mundo que mais baixa teve devido a esta pandemia e está a passar por um período de recuperação. Tivemos de adoptar a via virtual, realizando webinars e conferências pelas plataformas digitais existentes. Mas há alguma volta à normalidade.

A União Africana definiu a industrialização do continente como uma meta a ser alcançada até 2063. Como o empresariado indiano pretende contribuir para o sucesso dessa meta?

De forma positiva e activa. Há muito interesse do empresariado indiano neste tema. Existem várias associações e grupos empresariais fortes que pretendem posicionar-se no continente berço para participarem no processo de industrialização. Todavia, espera-se que os países africanos se estruturem para atrair esses investidores, gerar competitividade e proporcionar um ambiente de negócio forte e amigo do investimento estrangeiro. E sem dúvida esta estratégia só será concretizada com a intervenção de países como a Índia.

A Índia é uma forte produtora de algodão e Angola possui três grandes infraestruturas do ramo (Satec, Textang II e África têxtil). Existem empresários indianos interessados em investir neste sector?

Sim existem, na Câmara temos estado a trabalhar neste domínio tanto a nível da produção agrária como do processamento industrial e o aproveitamento nas várias cadeias.

Quais são as potencialidades da Índia neste sector?

A comercialização da variedade Bt Cotton (que é resistente a insectos) ajudou a aumentar o rendimento médio de algodão nos últimos anos no nosso País. A Índia está entre os maiores produtores e exportadores de algodão actualmente. Também é o maior produtor de sementes híbridas de algodão e mais de 95% do algodão cultivado na Índia é de algodão Bt. Actualmente, a tecnologia Bt Cotton está sob controlo regulatório em alguns países produtores de algodão da África. Caso haja necessidade, a crédito que a indústria indiana de sementes estaria disposta a considerar o fornecimento de sementes híbridas de algodão a Angola.

Que futuro traça para as relações económicas entre os dois países, fruto das acções que estão a ser encetadas para a melhoria do ambiente de negócios no País?

Sendo optimista, traço um futuro positivo considerando a vontade dos vários partícipes nos processos e as oportunidades existentes nos dois contextos, sem pôr de parte o potencial ainda por explorar, principalmente em Angola. Com isto podemos sim ter momentos bastante sustentáveis. Precisase desenvolver maior conhecimento mútuo no âmbito da cultura de negócios e os dois Governos devem conversar mais para que muitas portas se abram no sentido do empresariado fazer acontecer e gerar maiores oportunidades para os dois países.

Perfil

Um docente ligado ao ramo empresarial

Caetano Agostinho Muhongo Capitão, 48 anos, é natural do Huambo. É casado e pai de cinco filhos e é docente há 28 anos. É licenciado em Ciências da Educação e actualmente lecciona no Instituto Superior de Ciências da Educação - ISCED Luanda e associa a actividade lectiva a empresarial. Tem uma pós graduação em gestão aplicada pela Angolan Business School e é mestre em Metodologia do Ensino da Língua Inglesa pelo ISCED Luanda. É mestrando em Ciências Jurídico-Económicas e Desenvolvimento Local pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Preside a ATIA - Associação dos Tradutores e Intérpretes de Angola e exerce, desde 2016 as funções de secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Angola- Índia.