O BFA está com uma situação financeira sólida a nível dos indicadores regulamentares e financeiros

Qual é a situação financeira actual do BFA?

O BFA está com uma situação financeira bastante sólida, seja do ponto de vista dos indicadores regulamentares, como do rácio de solvabilidade e dos fundos regulamentares definidos.

O BFA apresentava resultados positivos de forma progressiva, mas nos últimos dois anos se notou uma tendência contrária, porquê?

Há dois aspectos que considero fundamentais quando olhamos para os balanços e a demonstrações de resultados dos bancos nos últimos anos. Continuam visíveis, mas não como no passado. A desvalorização da moeda e a possibilidade que ainda existe de a banca poder se proteger. O maior resultado do BFA foi em 2017, ano que a desvalorização da moeda atingiu o nível mais alto. Naquela altura os bancos, de uma forma muito diligente, protegeram o seu capital com a compra de títulos da dívida pública indexados. É importante ter em conta essa componente, pelo menos, nos últimos quatro ou cinco anos. Peço desculpas, foi em 2018 que tivemos o maior salto. Em 2019, o resultado já tem uma redução de 700 milhões USD para cerca de 300 milhões USD.

Como a desvalorização influenciou os resultados da banca?

Apesar dos resultados ainda serem crescentes para a banca em 2016, o salto expressivo foi em 2017, muito associado ao percurso referido. Saímos de um câmbio fixo que rondava os 167 Kwanzas. No final deste período tivemos uma depreciação enorme da moeda. Um salto enorme que dá continuidade, se não estiver errado, até 2018. Isso acabou também por gerar resultados positivos para a banca. Temos feito esta comparação ao nível do sistema, uma parte dos bancos teve esse sinal expressivo em 2017 e 2018. Depois daí os números têm estado a reduzir. Não temos depreciação como tivemos naquela altura (acima dos 70%).

E a trajectória em 2020?

Em 2020 o resultado fica já na franja dos 160 milhões, estou a falar em dólares, são perto de 90 mil milhões de Kwanzas. Mas, se repararmos no sistema bancário também verificamos essa tendência na maior parte dos bancos. Não há porque tirar o mérito aos bancos, souberam aproveitar, efectivamente, este período em que havia taxa de títulos da dívida pública interessantes, dívida pública indexada que, apesar de ter taxas de juros baixas, gerou ganhos. Se olharmos para o BFA, dos 700 ou 400 milhões USD foram gerados por estes ganhos extraordinários. Fora disso, continuamos a ter queda que é muito menos acentuada. Há um outro evento que também fez reduzir os resultados. Tem que ver com a revisão do rating da República. A partir do momento que temos uma revisão em baixa do rating, por força da regulamentação existente, os bancos foram obrigados a incorporar nas suas demonstrações financeiras o impacto da degradação da qualidade dos activos da dívida pública.

Qual foi o impacto da revisão em baixa do rating da dívida soberana de Angola no BFA?

No nosso caso, foi um impacto que rondou os 70 milhões USD, em termos brutos.

Só para cobrir imparidades resultantes da revisão em baixa do rating de Angola...

Foi essencialmente para fazer cobertura a essa degradação da qualidade dos activos, no caso da dívida pública que tínhamos no nosso balanço. Em termos de degradação do crédito puro não sentimos uma grande degradação. Os nossos indicadores em 2020 são inferiores aos existentes no sistema. Temos tido um cuidado na exposição ao crédito.

Diante deste quadro, o BFA vai continuar a investir em títulos do tesouro?

Quando falo sobre o assunto, refiro-me ao próprio sistema. A banca é um dos principais financiadores do Estado. Podemos ter uma carteira expressiva, mas não somos os únicos. A alternativa a esse financiamento é o crédito às empresas e às famílias, mas não se consegue substituir principalmente, no curto prazo, aquilo que os bancos têm de carteira de títulos nos seus balanços (por crédito às empresas e às famílias) sem que isso possa surgir uma grande degradação da qualidade desses activos. O crédito tem que ser dado com cautela. Mas temos estado, nos últimos anos, sobretudo em 20220 e no início de 2021, a fazer crescer a nossa carteira de crédito. Vai levar tempo até que o banco deixe de ter uma exposição ao Estado porque também não tem muitas alternativas.

Quais foram os níveis de crescimento quer da carteira de crédito, quer do volume de crédito concedido em 2020?

A nossa carteira de crédito, em Kwanzas, cresceu cerca de 8% em 2020. Continuamos a fazer esse exercício ao longo desse ano. A nossa expectativa é de ver crescer ao longo de 2021 e nos anos seguintes. O crédito é de facto uma das formas que os bancos têm de rentabilizar os activos em disposição. Mas, tem de ser feito com cautela e rigor porque os fundos que o banco emprestam são depósitos de clientes que devem estar disponíveis no dia que precisam de ser levantados. É importante apoiar as famílias e as empresas, mas conscientes de que o dinheiro não é nosso.

O nível de depósito do BFA cresceu, assim como o rácio de transformação. Isso poderá criar uma almofada para que se aumente o crédito?

O volume de depósitos em Kwanzas cresceu bastante no ano passado, face ao mercado. Os nossos números foram de facto muito bons. No entanto, nem sempre o banco consegue acompanhar o crescimento do crédito na mesma proporção por causa dos cuidados que temos de ter ao longo do processo de concessão de crédito.

Dos cinco maiores bancos, o BFA é que menos concede crédito sobretudo a particulares. Porquê?

Isto decorre da estratégia que o banco tem ao longo do ano, da própria capacidade que temos tido de conseguir bons projectos para financiar. Estamos disponíveis quando nos surgem bons ou projectos viáveis, quer sejam particulares ou empresas. O crédito às empresas e a particulares para crescer teríamos de ter o crédito habitação, que nas condições de mercado é difícil porque as taxas de juros são altas mesmo que os valores dos imóveis tenham descido um pouco. Ainda assim, estão relativamente altos se tivermos em conta o rendimento médio das famílias em Angola. Também por força do ajustamento terrível que a economia foi tendo ao longo dos últimos anos em que crescemos de forma negativa, somando os aumentos dos preços que tem sido crescente, acima dos 20% ao ano. Temos vontade de fazer crescer a carteira de crédito, vai acontecer (não temos dúvidas) mais vai levar o seu tempo.

Enquanto está o crédito mal parado do BFA?

Fechamos o ano passado com um rácio do crédito vencido na ordem dos 6,5%, ligeiramente acima dos 6%. Os níveis de crédito vencido do BFA, se comparados a uma métrica internacional são altos, estamos a falar de 3%. Comparando a uma métrica nacional estaríamos em números muito mais baixo, em relação ao que temos ouvido falar do sistema.

Quanto o BFA alocou para cobrir imparidades do crédito malparado?

Em 2020 ficamos ligeiramente acima dos 70 milhões de USD, o grande esforço no domínio de imparidade que o banco teve em 2020 foi com a dívida pública. A carteira de crédito do banco não degradou e não nos obrigou a registrar muito mais imparidades do que aquelas que poderíamos ter. As imparidades não foram um problema.

Como esta o processo de alienação da participação do grupo BPI no BFA visto que o grupo já mostrou interesse de deixar de investir em angola?

Não tenho muitas informações que possa dar. Este é um tema que tem sido tratado ao mais alto nível, nós como gestão, na interacção que vamos tendo com o BPI, sentimos que tem a necessidade de, no mínimo, reduzir a exposição em Angola. É público, o próprio Banco Central Europeu (BCE) assim também o exige, mas não está definido ainda uma data específica. Não consigo dizer se vão realizá-la este ano ou no próximo e em que percentagem.

Qual é a influência do Estado tendo em conta a participação da Sonangol por via da Unitel?

Não notamos isso, a nossa relação é com o accionista Unitel, não temos nenhuma com a Sonangol e nem com o Estado. O BFA só tem dois accionistas, a Unitel e o Banco BPI. É com eles que o banco tem dialogado, não sentimos nenhum tipo de pressão, nem dos próprios accionistas. Se há pressão é aquela normal. A gestão tem de prestar contas. Não sentimos nada para além disso.

O processo judicial instaurado contra um dos accionistas influenciou a imagem do Banco?

Penso que não, e no diálogo que vamos fazendo com os nossos parceiros, sejam locais ou internacionais, não notamos que haja até porque a engenheira Isabel dos Santos não é accionista direita do BFA. O banco tem dois accionistas (Unitel e o BPI), no caso da Unitel, a engenheira Isabel dos Santos também é accionista, mas não tem o controlo e por isso não tem qualquer influência.

Ter na presidência do conselho de administração um ex-vice ministro, não é contra a nova lei das instituições financeiras, no que tange ao conceito de pessoas politicamente expostas?

Eu também aqui acho que não, lógico que a lei tem os seus parâmetros e faz a sua definição sobre aquilo que são as pessoas politicamente expostas, mas também não proíbe pessoas que tenham exercido funções políticas ou públicas possam transitar para o sector privado. O mais relevante é que as pessoas não podem estar dos dois lados ao mesmo tempo. Esta lei inclusive não tem um prazo (como as outras) que define o período em a pessoa termina e possa transitar para uma vida privada ou deixa de estar registada como uma pessoa politicamente exposta. Infelizmente a nossa lei neste aspecto não é clara. Não é uma realidade de Angola ter pessoas que têm passado pelo sector público e estarem hoje no sector empresarial, mesmo nas grandes economias vemos pessoas que saem de ministros das finanças, da presidência, de comissões que vão parar aos bancos internacionais, como membros do boards. Se tivéssemos de aplicar a nossa regulamentação estas pessoas também eram PEP porque de facto tinham desempenhado esta função. Por isso, acho que este não é um problema.

Pode beliscar a reputação do BFA...

Acho que isto não é um problema. Tem sido uma grande ajuda ao facto de o Banco poder contar com o Dr. Rui Mangueira como presidente do Conselho de Administração. Não tem impedido banco de fazer negócios com contrapartes antigas, nem com as novas contrapartes.

Tomamos conhecimento de que o BFA realizou uma Assembleia extraordinária, o que foi decidido nessa reunião? Tivemos extraordinária para abordar essencialmente dois temas que se prendem com o nível de reservas que o banco tem e um segundo com a necessidade de reforçar os órgãos socias.

Qual é o número previsto?

Nós neste momento vamos ficar com 13 administradores. Sete executivos e seis não 7 executivos.