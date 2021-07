“O aumento da taxa BNA vai reduzir o crédito, impedir o crescimento da produção e aumentar a inflação”

Como se pode compreender a diferença entre os dados da inflação apresentada pelo Instituto Nacional de estatística (INE) e do CINVESTEC?

Começaria por dizer que vemos a economia, sempre na perspectiva da descrição e quantificação da realidade. A aplicação de teorias ou técnicas desmentidas pela vida é para todos nós no CINVESTEC, um desperdício de tempo e energia: no que diz respeito a Angola, a descrição deve reflectir a vida dos angolanos, goste-se ou não do que se apresenta. De acordo com o INE, os preços no consumidor subiram 73%, entre Dezembro de 2017 e Dezembro de 2020; o que custava 100 custa, em Dezembro de 2020, 173. Será que algum angolano pode acreditar nisto? Os preços da cesta básica, segundo vários estudos, subiram entre 300% e 350%. Assumamos, por máxima prudência, que toda a classe de alimentação e bebidas subiu apenas 250%. Como o ponderador era de 47,11%, esta classe originou um crescimento dos preços de 118%. Portanto, todos os outros preços desceram! A quem serve esta descrição da realidade?

Quer com isso dizer que o problema está nos preços?

O problema estava, efectivamente, nos preços. Nas informações do INE aparecia uma amostra de preços de produtos básicos na Província de Luanda. Em Janeiro de 2021, o INE alterou esses preços para metade. Pelos nossos cálculos os preços estiveram 3 vezes mais altos em 2018 e foram-se aproximando para terminarem cerca de 2 vezes mais elevados do que os preços efectivos, em Dezembro de 2020. Em Janeiro de 2021 os preços passaram a estar de acordo com o que se verificava no mercado. Ou seja, durante, pelo menos, os anos de 2018 a 2020, o INE usou preços 2 a 3 vezes superiores aos preços efectivos para calcular a inflação. Um preço 3 vezes superior origina uma inflação 3 vezes inferior: um produto que passou de 3.000 para 3.100 (aumento de 100) teve um aumento percentual de 3,3%; um produto que passou de 1.000 para 1.100 (o mesmo aumento de 100), teve um aumento percentual de 10%, ou seja, 3 vezes superior! Ora, se os preços da amostra do INE eram, reconhecidamente, superiores aos preços efectivos a inflação calculada com base nesses erros de registo deveria ter sido recalculada. Continuamos a insistir para que seja.

Devemos nos ater à informação divulgada pelo CINVESTEC ou INE?

Relativamente à inflação procurámos não alterar os dados oficiais. Porém, não era possível manter uma discrepância tão grande. A nossa alteração originou uma inflação acumulada, entre Dezembro de 2017 e Dezembro de 2020, de 152%. Se subtrairmos os 118% da rubrica de alimentação, os restantes produtos só terão subido 65% nesses 3 anos. Todos sabemos que não foi assim. Sabemos que tudo subiu muito mais. Por isso dizemos que fomos muito conservadores! Para evitar mexer em dados oficiais só corrigimos a inflação de Outubro de 2019 de 1,38% para 47,5%. Não tínhamos como evitá-lo. Nesse mês, em que o IVA foi introduzido num quadro de grande incerteza e confusão, o BNA, demonstrando enorme descoordenação entre departamentos do Estado, deixou deslizar o Kwanza 30% para permitir a introdução da taxa de câmbio flexível. Gerou-se o pânico e os preços subiram vertiginosamente. Entre Dezembro de 2018 e Dezembro de 2019, a generalidade dos preços aumentou para o dobro. A correcção que efectuámos foi conservadora porque o valor foi corrigido de tal forma que a inflação, em 2019, fosse de apenas 70%; e aceitámos, com reservas, os valores do INE de 2018 e 2020.

Qual foi o objectivo da correcção?

O nosso número não é correcto e também distorce a análise, mas não temos dados para fazer melhor. O objectivo da correcção foi o de aproximar a inflação calculada à realidade a inflação em 2019; e escolhemos aquele mês em que a alteração de preços foi mais significativa. Repito: a inflação calculada com base em registos de preços incorrectos deveria ter sido recalculada. Continuamos a insistir para que seja.

Acredita que o sector da agricultura cresceu 4,5% durante o período da Covid-19?

Os dados que alimentam os cálculos do INE são recolhidos pelos Ministérios sectoriais. Como é natural não se pode pedir a quem é parte interessada que forneça os dados de base da estatística nacional. É perfeitamente natural que haja alguma “água benta” nos números aos vários níveis. Porém, o problema fundamental está na concepção “socialista” de produção, segundo a qual tudo o que é fruto do trabalho, é riqueza. Não é assim. Os produtos só acrescentam valor se forem auto-consumidos ou transaccionados nos mercados. Não temos quaisquer dados que possam pôr em causa a produção reportada pelo INE, mas sabemos que esse não foi o valor acrescentado do sector porque não chegou aos mercados: temos de assumir que desapareceu algures entre a lavra e o mercado e, portanto, não pode ser contado no PIB! Era importante que a recolha de dados estatísticos se modernizasse, procurando-se a informação de vendas (e autoconsumo) e não o velho método da recolha burocrática da informação de produção, extremamente susceptível ao erro humano.

A inflação em Luanda está mais acelerada em relação à Nacional. A que se deve este fenómeno?

Não sabemos ao certo. Pode ser que a cerca sanitária esteja a afectar o fluxo de produtos e a aumentar as margens. Em Luanda nota-se um crescimento generalizado dos preços em quase todas as classes, enquanto no total nacional apenas a classe de alimentação cresce com algum significado. Não temos uma explicação cabal para este fenómeno. A amostra de preços que acompanhava a informação da inflação ajudava a perceber os dados. Estranhamente, essa amostra desapareceu em Abril, tornando a informação mais condensada e menos perceptível. A variação de preços que conseguimos medir foi de cerca de 8% contra os 11,7% do INE, mas como não temos a amostra para conferir. Esta diferença pode muito bem ser o resultado de problemas na nossa recolha artesanal ou da aplicação dos novos ponderadores. Necessitamos dos dados detalhados do INE. Não entendemos porque não é publicada a tabela com toda a informação recolhida. Os dados estatísticos não são segredo de Estado! A directora do INE não pode “apresentar os dados para aprovação ao ministro da Economia, ou seja, a quem for! O INE trabalha os dados e publicaos, ponto! Talvez assim se possa melhorar a análise. Curiosa é a subida de preços fora de Luanda, quase exclusiva na classe de alimentação. Se a agricultura cresce, como é possível que os preços da alimentação cresçam fora de Luanda? Quando surgem incongruências deste calibre, o mais elementar dever do INE é estudar o problema e eliminar possíveis erros, ou, se não o conseguir, pelo menos alertar para o problema.

Até que ponto os dados divulgados pelo INE podem influenciar negativamente na tomada de decisões políticas?

Como é evidente decisões com base em dados incorrectos só por coincidência são boas. Informação incongruente poderá conduzir a decisões irracionais dos agentes e ao aumento da incerteza, o que é extremamente negativo: as margens exigidas sobem, os investimentos reduzem-se e diminuem de qualidade, buscando o lucro de curto prazo e custos de saída reduzidos (pouco capital e capital com pouca tecnologia; trabalho barato, precário e indiferenciado), o desemprego aumenta, o PIB reduz-se.

No mais recente relatório, o CINVESTEC diz que o INE não apresenta uma informação adequada. Porquê?

Não se trata, evidentemente, das pessoas que trabalham no INE, de cuja competência técnica e dedicação não temos quaisquer razões para duvidar. Trata-se sim dos métodos de recolha de informação que, na nossa opinião, têm de ser completamente revistos e da alteração de alguns métodos de cálculo; e, obviamente, da independência do INE. A Sr.ª Directora do INE não pode apresentar os dados para aprovação ao Sr. Ministro da Economia, ou seja, a quem for! O INE trabalha os dados e publicaos, ponto! Os membros do Executivo, como todos os cidadãos e empresas, só devem conhecer a estatística nacional através das publicações do INE! É urgente um estatuto de independência, na minha opinião pessoal, de nível superior ao do BNA. O INE não persegue objectivos ou executa políticas, apenas recolhe e processa dados, usando técnicas: a independência tem de ser TOTAL e ABSOLUTA! Os dados mais inconsistentes referem-se ao PIB, como um todo, e aos sectores do comércio e dos serviços públicos, em particular.

Como exactamente?

O comércio é, segundo o INE, o resultado de um índice composto da produção interna de alimentos e indústria transformadora e importação de bens de consumo corrente. Se a produção interna desses sectores cresceu 3,9% e as importações de bens de consumo corrente decresceram 27%, como é que o comércio conseguiu crescer 4,7%? Só inventando uma nova álgebra! Os serviços públicos estiveram confinados entre 25% e 75%. Se estiveram confinados não produziram. As remunerações dos funcionários confinados não são produção, são um subsídio à produção: devem ser subtraídas ao valor acrescentado bruto do sector. Do nosso ponto de vista o cálculo do PIB do INE, em medidas encadeadas de volume não é adequado a um país como o nosso.

Por que razão?

Imaginemos uma economia que produz 10.000 bananas e 100 barris petróleo bruto. Independentemente do preço das bananas o rendimento em quantidades é sempre de 10.000 bananas. O petróleo bruto é vendido ao exterior e com ele compra-se leite. Se o preço do petróleo estiver a 100, essa economia consegue obter 10.000 unidades de moeda e com ela comprar 10.000 litros de leite, por exemplo. O seu rendimento em quantidades é de 10.000 bananas e 10.000 litros de leite; se o preço baixar para 50, a sua capacidade de consumo baixará para 10.000 bananas e 5.000 litros de leite. Para o PIB em medidas encadeadas de volume, tal como é calculado pelo INE, teríamos sempre 10.000 bananas e 100 barris de petróleo. Não está correcto porque não reflecte a realidade dos rendimentos que é o que se procura medir com o PIB. Dito de forma um pouco mais técnica, a produção de bens intermédios exportados só pode ser adicionada ao PIB depois de os converter em produtos finais internos. Por isso nós dizemos: não estamos em depressão há 5 anos. Em 2018, com o aumento do preço do petróleo, o PIB cresceu 0,5%; e para 2021 prevemos um crescimento do PIB da ordem dos 10%, com estimativa positiva, devido aos preços actuais do petróleo, efeito que está a ser amortecido pela redução acelerada das quantidades exportadas.

Que análise faz da actividade económica de Angola entre 2018 a 2020?

O método do INE nada tem de errado, é apenas, na nossa visão, desadequado a medir os rendimentos nas nossas circunstâncias de país exportador de matérias-primas. Na verdade, os dados do PIB do INE (-0,6% e - 5,2%, em 2019 e 2020, respectivamente) não conseguem minimamente quantificar o que se passou na nossa economia, nestes 2 anos. Como dizemos no relatório anual de 2020, “A actividade mantém-se estagnada (+0,5%) em 2018 (fruto da melhoria dos preços do petróleo), cai significativamente (-15%) em 2019 (fruto da queda dos preços do petróleo e do choque IVA/Taxa flexível de Outubro) e ainda mais significativamente (-31,3%) em 2020 (fruto da pandemia e da queda da produção de petróleo em quantidades).”

O preço do barril de petróleo começa a valorizar-se no mercado mundial. O que está na base desta valorização?

A redução da oferta feita pela OPEP+ que já não está adequada à procura que foi crescendo com o processo de vacinação nas economias mais avançadas.

Com a subida do preço do petróleo teremos superavit orçamentário. A seu ver o que deve ser feito com o excedente?

Todos os rendimentos do petróleo, até ao seu esgotamento, não são já suficientes para reduzir a dívida, colocando os juros num patamar sustentável. Actualmente os juros representam 8,1% do PIB nãopetrolífero (OGE 21); as receitas não-petrolíferas 11,8%. Se o petróleo acabasse hoje ⅔ dos nossos impostos iriam para pagar juros e só ⅓ para os serviços públicos; uma situação absolutamente insustentável. No Decreto Presidencial 228/20 a produção sem reposição de reservas decresce para menos de 1 milhão de barris por dia a partir de 2023, atingindo 500 mil barris, em 2028, e praticamente desaparecendo em 2032! A produção efectiva atingiu 1.277 mil barris/dia, em 2020, e, até Abril de 2021, 1.146 mil barris/dia, o que se aproxima perigosamente dos níveis previstos para daqui a 2 anos; as exportações foram de 1.110, em 2020, e 968 mil barris/dia, até Abril de 2021. Se admitirmos um decréscimo médio de 85 mil barris/dia por cada exercício (tem sido maior mas admitamos alguma melhoria com novas concessões) a produção petrolífera terminará em 2032! Para que se alcance, algum equilíbrio é necessário usar toda e receita petrolífera e fazer enormes sacrifícios: reduzir a despesa pública e subir os impostos em cerca de 50%! Portanto, tudo o que dispusermos, tem obrigatoriamente de ser canalizado para a redução da dívida para ajudar a este ajustamento que torne o nível de juros sustentável.

Acredita que esta tendência irá se manter até ao longo deste ano?

Não conheço os meandros da OPEP. Creio que o acordo para o aumento da produção está pendente dos Emiratos; a Arábia Saudita e a Rússia querem um aumento da produção para reduzir os preços. Se os preços se mantiverem acima dos 65 USD tornarão a produção de petróleo de xisto dos EUA novamente viável, o que é totalmente contrário aos interesses dos 2 países que dominam o mercado mundial.

Aconselharia o Executivo a rever o OGE-21, face à subida preço do barril de petróleo?

Não. Todo o excedente só pode ser destinado a reduzir a dívida.

Como vê o programa do Executivo “Simplifica”, relativamente à redução de documentos para a obtenção do visto de investidor?

Ainda é cedo para ver alguma coisa. A direcção tem de ser essa, simplificar; mas temos de aguardar pelos pormenores. O simplifica deve ser especialmente orientado para eliminar os milhares de regras absurdas, criar um corpo de regras exequíveis e fazê-las respeitar escrupulosamente. O objectivo não pode ser o de simplificar a burocracia desnecessária; há que eliminá-la, pura e simplesmente. É importante que se exerça pressão neste sentido para que o programa seja realmente útil.

Que comentário faz a respeito da subida da Taxa de Referência do BNA?

Os preços no consumidor dependem essencialmente: 1) da relação entre a oferta e a procura representada pela moeda que circula num dado período destinada ao consumo e o valor da oferta ao consumo. O preço é igual à moeda dividida pelas quantidades. Se a moeda sobe ou a sua velocidade de circulação aumenta os preços sobem; se as quantidades descem os preços sobem; 2) dos custos de produção, nomeadamente, no nosso caso, da variação dos custos de importação devido à depreciação da moeda; 3) da taxa de substituição, isto é, dos ponderadores e da variação da componente importada; 4) da variação das margens.

Pode desenvolver?

Começando pelo fim: A taxa de substituição teve alguma influência ao dar mais importância aos bens alimentares, mas o ponderador só foi aplicado em 2021. Parte da inflação de 2021 deve-se a este efeito. A componente importada não variou. Há dúvidas se as margens subiram ou desceram: as empresas queixam-se de que desceram. A moeda, medida através do M2, desceu 5%, entre Dezembro de 2020 a Maio de 2021 e, desde de Dezembro de 2017 a Maio de 2021, cresceu apenas 23%. Se a teoria monetarista do FMI fosse verdadeira teríamos deflação em 2021 e uma inflação acumulada de cerca de 25%: Não seria maravilhoso? Sobre a variação da velocidade de circulação não temos dados exactos, apenas a indicação que nos é dada pela pressão da procura que foi sempre negativa. O que verdadeiramente variou foi a oferta ao consumo e o custo da componente importada.

De que forma?

Entre Dezembro de 2017 e de 2020, a oferta ao consumo, medida através da soma de toda a produção interna com a importação de bens de consumo, decresceu 58%, ou seja teve um efeito igual a 72% Os custos de importação foram uma componente importante até Outubro de 2020. Daí para cá o Kwanza estabilizou. A componente importada da oferta ao consumo manteve-se constante, em cerca de 25%, desde 2017. Como o kwanza depreciou 286% a pressão inflacionista foi de 71%. Os salários estagnaram. Ou seja, as principais componentes da inflação foram a depreciação da moeda e a redução das quantidades disponíveis para o consumo, sendo que, em 2021, apenas esta última se mantém. Ou seja, os efeitos serão negativos em relação ao que se espera...? Ora, para se aumentarem as quantidades deve promover-se o crédito à produção. O aumento da taxa BNA vai reduzir o crédito, impedir o crescimento da produção e, portanto, aumentar a inflação. Exactamente o contrário do que o BNA deveria fazer! E, aparentemente, também o contrário do que o BNA pensa, porque tem vindo a dizer que o problema está nas quantidades. Como o FMI age quase exclusivamente do lado monetário, criou uma séria “deformação profissional”. Capital e trabalho têm tendência para crescer e incorporar conhecimento e tecnologia; recursos naturais não renováveis têm tendência a esgotar-se: no primeiro caso temos uma natural tendência para o crescimento das quantidades; no segundo, uma natural tendência para a redução das quantidades. Neste último caso, aumentar as quantidades de moeda concedendo crédito à produção torna-se deflacionista A teoria do FMI é totalmente desajustada relativamente à nossa realidade!

E quanto a teoria apresentada pelo CPM...?

A teoria exposta pelo Comité de Política Monetária de que ao abrigo do Aviso n.º 10/2020 “foram aprovados financiamentos ... no valor de 506,97 mil milhões de Kwanzas até 31 Maio de 2021, correspondente a 284,77% do valor mínimo” também não colhe. Na verdade, o crédito à produção era de 4,5 biliões de Kwanzas, em Maio de 2020, e de 3,9 biliões, em Maio de 2021, ou seja -14%. O facto do crédito ao abrigo do Aviso 10 ter atingido 285% do objectivo não pode deixar-nos descansados, porque o valor geral do crédito baixou 14%! É esse, aliás, um dos problemas da nossa acção como Estado, em geral. Cria-se um programa do Estado: PRODESI, Kwenda, Aviso 10 e, em vez de o usarmos como piloto, como guia para a actividade, tudo passa a girar em torno dele. Todos estes programas são muito importantes, mas apenas se servirem para levantar os problemas e os resolver, ajudando a que a actividade geral floresça. É para isso que serve a acção do Estado na economia, não para absorver e enxugar tudo o resto. Na verdade, O BNA seguiu o FMI, contra as suas próprias convicções, porque o FMI condicionou a decisão do BNA. Isso está bem patente na mudança repentina da política monetária: num dia, o BNA diz que o problema é das quantidades e que nada do que possa fazer será eficaz; no dia seguinte, antecipa a reunião do CPM para decidir subir a taxa BNA de 15,5% para 20%. Para onde foi a independência do nosso banco central!

Esta subida poderá impactar negativamente na vida das empresas e das famílias?

Sim! O problema da nossa economia é o deficit de oferta que, para ser resolvido, necessita de muito crédito à produção. Esta taxa vai exactamente em sentido contrário. Porém, o crédito ao consumo deve ser reduzido, com excepção do crédito à habitação, sector onde existe capacidade produtiva, mas deficit de procura. Se me permite gostaria de acrescentar alguns pontos importantes, relativamente à política fiscal.

Com certeza, prossiga...

No Relatório Económico de 2020 fazemos uma comparação da distribuição da despesa por funções com a África do Sul; não para seguir o que eles fazem, mas para podermos ponderar. O apoio social às famílias, incluindo a habitação social, é, hoje um dos problemas da distribuição da despesa. No OGE 21, reservamos a estas 2 funções apenas 11% da despesa; a África do Sul reserva-lhes 36%! Em contrapartida, a burocracia geral do Estado leva 24% do nosso orçamento, enquanto, na África do Sul, apenas 3,6%. Não é de ponderar estender o simplifica e tornar o peso da burocracia de Estado próximo dos 4% em benefício do apoio social? O apoio social directo desce “Na verdade, O BNA seguiu o FMI, contra as suas próprias convicções, porque o FMI condicionou a decisão do BNA cerca de 30%, na execução de 2020. Para que serve falar do Kwenda se o apoio social total decresce num período de grande aflição para as famílias? O impacto das políticas mede-se através dos indicadores gerais! Relativamente à habitação, continua a apostar-se nas centralidades. Estas são, pelo seu custo e destinatários, habitação para a classe média, cujo problema não deveria ser resolvido pelo Estado a quem compete desenvolver condições para que existam projecto privados de habitação. O papel do Estado deve dirigir-se à habitação dos mais desfavorecidos. Há que mudar!

Mas os gastos públicos privilegiaram pouco as questões sociais, como se constatou no relatório de execução do OGE...

Outro problema, tratado pelo Mercado há pouco tempo, é o quadro legal que permite que, na execução, se desvirtue completamente o espírito do orçamento. Conforme se provou, o OGE 20 destinou mais despesa para a educação e saúde do que para a defesa e segurança e, no final de contas, na execução, aconteceu exactamente o contrário. Há que eliminar urgentemente esta possibilidade legal da execução orçamental inverter os princípios consagrados no OGE. O “investimento” é outro problema. Para que um investimento funcione e se mantenha necessita de um acréscimo da despesa corrente. O que se faz é investir à custa da despesa corrente. Como resultado as estruturas criadas não são utilizadas, tornando o investimento inútil, nem mantidas, tornando a sua vida (in)útil extremamente curta. Na nossa opinião, o investimento deve cingir-se ao essencial; e não se pode fazer um investimento sem o dotar da despesa corrente adequada. Mais ainda, não se podem fazer mais investimentos sem primeiro dotar da despesa corrente adequada o que já existe e está em condições de funcionar. A lógica inauguracionista apenas serve para criar oportunidades de corrupção e à vã glória de aparecer nas televisões. Não serve os interesses do país! Por último, mas não menos importante, há que apresentar, nas execuções orçamentais, a despesa com subsídios aos combustíveis e com o suporte às empresas deficitárias do Estado.

Que dados específicos devem constar? De acordo com a Sr.ª Ministra das Finanças os subsídios aos combustíveis rondam entre 1,3 e 1,5 biliões! Porque não aparecem na execução?

Os nossos saldos orçamentais só são excedentários porque esta rubrica não aparece. As empresas estatais deficitárias e mal geridas têm uma despesa consagrada no OGE 21 de 860 mil milhões de Kwanzas e, por exemplo, apenas 840 para a saúde ou 560 para o apoio social. Será que tentar salvar estas empresas vale mais do que toda a saúde ou todo o apoio social? Não nos parece possível. Estes 860 mil milhões, devem desaparecer, reduzindo a despesa fiscal efectiva. Por outro lado, trata-se, evidentemente, de uma despesa fiscal, destinada à prossecução de uma política do Estado angolano e, por isso, nenhuma parte dela é despesa financeira: A despesa financeira é a que se destina ao financiamento da despesa fiscal (aumento ou rodagem da dívida e aplicações financeiras de excedentes), nada mais!

Caminhos a seguir para que Angola saia da recessão económica segundo Heitor Carvalho

É necessário um bom ambiente de negócios, o que pressupõe:

Informação estatística independente e rigorosa;

Política monetária que favoreça o crédito;

Transformação da riqueza em capital: existe uma imensa riqueza em terrenos e edifícios cuja titularidade não é formalmente reconhecida, impedindo a sua transformação em capital; uma política adequada de formalização dos negócios também ajudará a esta transformação essencial para a criação de uma economia moderna.

Aumento do número de negócios: em vez de regras complexas e quantas vezes impossíveis de cumprir, seguida de tolerância ao que é aceitável e ao que não é, e licenciamentos para tudo e mais alguma coisa, advogamos regras simples, passíveis de serem cumpridas pela generalidade das empresas e negócios, abertura dos negócios sem licenciamento prévio e uma fiscalização profissional que exija o efectivo cumprimento das normas.

Liberdade efectiva de comércio: promovendo a actividade dos camionistas e comerciantes fora de Luanda; reconstruindo e mantendo os eixos rodoviários principais e as ligações de todas as capitais de Província a estes eixos; e a protecção da produção nacional através de uma pauta aduaneira regressiva em substituição do DP 23/19.

Aumento dos níveis de confiança: forçando o efectivo cumprimento dos contratos através de uma justiça rápida que compense o lesado e penalize o incumpridor, em substituição da lentidão dos processos e da prática de repartição dos prejuízos.

Aumento dos níveis de conhecimento: definindo o prazo e os objectivos anuais para atingirmos os níveis de qualidade africanos.

Adaptação da taxa de natalidade aos níveis de produção: exigindo efectivamente o cumprimento dos deveres de paternidade por ambos os progenitores: alimentação, cuidados de saúde e educação.

Defesa do primado da Lei: impedindo toda a exigência do cumprimento de normas inexistentes; pondo em prática políticas que criem expectativas estáveis e gerem confiança; e mostrando intolerância total para com a governação por impulsos.

Promoção da segurança pública: através da transformação do actual corpo militarizado da PN num corpo civil, defensor dos negócios e da segurança dos cidadãos, que elimine a necessidade de gastos com seguranças privados e dê tranquilidade aos cidadãos nas suas deslocações e nas suas residências.

Efectiva reforma orçamental do Estado:

Combate à corrupção: aumentando a transparência, eliminando os ajustes directos, agravados pela opacidade da informação sobre o negócio, a despesa oculta e o incompreensível valor dos erros e omissões na conta externa. Relativamente à pequena corrupção, alterando as práticas das chefias e criando sanções disciplinares duras para os prevaricadores e, especialmente, para as chefias que não cumpram as suas obrigações de controlo.