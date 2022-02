“Estamos em crer que possamos crescer 0,2%, mas precisamos ver o desempenho do IV trimestre de 2021”

Angola aguarda pela saída da recessão económica que vive desde 2016. O FMI e a Fitch esperam por um crescimento de 0,1%, o Banco Mundial estica para 0,4% e o Executivo aguarda por uma taxa de 0,2%. Podemos dizer que Angola está a sair da recessão?

Angola está no bom caminho. Para vermos uma recessão ou crescimento económico devemos ter uma percepção da série temporal. Vimos que ao longo dos últimos quatro trimestres, olhando para o terceiro trimestre de 2021, em relação ao de 2020, pudemos ver uma trajectória decrescente do crescimento negativo. De acordo com as Contas Nacionais do terceiro trimestre de 2021, em termos homólogos, tivemos um crescimento de 0,8%. Em termos de um trimestre para o outro, o crescimento foi de 0,5% que também é muito bom. A trajectória começa a ser sólida. É um factor que nos anima. Não somos os únicos com a percepção de crescimento de 0,2% em 2021. Também o FMI que era pessimista e no relatório das perspectivas económicas mundiais, em Outubro de 2021, indicava um crescimento negativo de 0,7% para Angola. Permanecemos firmes e não mudamos a nossa perspectiva de 0,2%. Pelo contrário, tentámos persuadir com números o FMI, especialmente na gestão do programa que tínhamos, onde tentámos confidenciar o máximo de informação possível para que pudessem perceber a dinâmica que está a acontecer no País. Ainda em Outubro, o Banco Mundial tinha perspectiva de 0,4%, deu-nos um sinal interessante; decidimos ficar com o nosso 0,2%, até que o FMI (com o término do programa) disse que deveríamos crescer 0,1% em 2021. Estamos em crer que possamos crescer 0,2%, mas precisamos fechar ainda o ciclo e ver o desempenho do IV trimestre de 2021 cujos resultados vão sair em Abril.

Para 2022, o Executivo espera uma expansão da economia na ordem dos 2,4%. O que poderá motivar este crescimento?

O crescimento está a ser motivado por vários factores. Um deles é a melhoria contínua do ambiente de negócios, os empresários estão mais motivados ainda que a inflação seja um factor negativo. Outra questão fundamental para os investidores é o clima político estável, sob liderança do Titular do Poder Executivo. O terceiro factor preponderante para que possamos ver materializado o crescimento de 2,4% que perspectivamos, é o financiamento que está a ser feito na economia real. Se formos a ver, o financiamento leva algum tempo a mostrar resultados, desde o desembolso de um determinado projecto à importação de factores de produção, até à plantação e à recolha, leva um tempo e podemos ter a sensação de que nada está a acontecer. Quando lançámos uma semente na terra temos de ser esperançosos e pacientes, continuando a regar ainda que não estejamos a ver nada a germinar.

Mas, há algum resultado?

Em 2019, tivemos menos de 50 projectos financiados, são os dados que passaram pelo Ministério da Economia e Planeamento. Em 2020, foram mais de 450, um crescimento exponencial e em 2021, menos de 250 a 270 projectos aprovados. Temos uma mudança substancial que está em vários segmentos, uma “troika” de factores que fazem que o financiamento tenha esse desempenho. Primeiro, a banca começa a acreditar mais no sector real. Antes estava focada no sector fiscal (compra de títulos da dívida pública e cambiais) e menos interessada em investir na economia. Vimos uma mudança substancial porque sabemos que o País tem um grande potencial, não só no que toca às terras aráveis, mas também nos recursos hídricos e energéticos. Fizemos muito trabalho de raiz, interagimos com a banca comercial, acompanhamos os projectos em carteira, os que entram, os aprovados, os desembolsados e a execução física. Aqui devemos dar muitos louros ao anterior ministro que foi um factor preponderante para que isso acontecesse. Conseguimos pôr a banca a olhar para os financiamentos.

Que outros elementos impactam para o crescimento económico esperado?

Outra questão é o clima macroeconómico que foi um factor preponderante para que as coisas começassem a andar na boa direcção e permanecendo controlável. Estamos a falar da taxa de câmbio. Não só conseguimos estabilizar, como provocar uma apreciação do Kwanza. Demos alguma dignidade à moeda nacional. Também trouxemos um novo paradigma de gestão do mercado cambial que é uma taxa de câmbio flexível. No sector fiscal, conseguimos diminuir o rácio da dívida, que no passado atingiu cerca de 120% do PIB. Hoje está a sensivelmente 70%. Foi um exercício enorme liderado pelo executivo. Temos de realçar também o ministro de Estado para a Coordenação Económica que tem a tarefa de ligar os mais diversos sectores e fazer com que a transmissão da política macro-económica de um sector para o outro seja o mais suave possível para que não tenhamos distúrbios. Estamos a diminuir o rácio da dívida pública, isto também demonstra ao sector privado um maior apetite em investir e, principalmente, trabalhar com o Estado. Trouxemos igualmente melhoria em alguns diplomas que deram certa estabilidade ao sector fiscal, refiro-me à Lei da Responsabilidade Fiscal.

O que a Lei trouxe de novo?

A Lei da Responsabilidade Fiscal garante que determinadas metas fiscais não sejam atropeladas. Por exemplo, a despesa corrente deve ser sustentada pela receita corrente, isto traz o conforto de não precisarmos do endividamento externo para gerir o País. É um ganho fundamental. Os parceiros internacionais têm estado a acompanhar e no passado apostaram que o País iria entrar em default, o que não aconteceu. Angola soube segurar a política macro-económica e hoje tem estabilizado o volante (política macro-económica), temos que prestar atenção ao motor, que é a economia.

Mas o motor da economia continua a ser o petróleo. Este relançamento da economia se deve também a melhoria deste sector?

O sector petrolífero não está a melhorar. Está em queda substancial nos últimos cinco anos. Por exemplo, conseguimos ver que nas últimas Contas Nacionais do III trimestre de 2021 houve uma queda de 11%. Portanto, não nos está a ajudar muito.

O preço do barril do petróleo tem estado a aumentar...

Quanto à taxa de crescimento real da economia, o que conta são as quantidades e não os preços da mercadoria. O aumento ou declínio das quantidades fazem com que haja crescimento ou declínio da economia. Mas, é verdade que o sector petrolífero, que hoje representa menos de 30% do PIB, tem um impacto substancial fiscal, cerca de 70% das receitas dependem do preço. Pelo menos dois terços das receitas advém do sector petrolífero que contribui com 90% das exportações. Temos um desafio enorme que é a diversificação das exportações, durante muito tempo vigorou, no mercado angolano, aquilo que é conhecido na economia como a doença holandesa. Estamos num processo de diversificação que não é imediato, como gostaríamos que fosse.

Relativamente ao ambiente de negócios, os dados do III trimestre de 2021 INE dizem que os empresários estão menos pessimistas, o índice de confiança saiu de -6 para - 2. Ao seu entender, o que tem motivado a confiança dos empresários?

A confiança dos investidores vem de muitos factores, tais como o económico, político e o ambiente de negócios. Estamos a conseguir melhorias na abertura de empresas, fácil pagamento de impostos. No que toca ao comércio internacional, temos processos de investimentos mais céleres e produtos financeiros na banca que permitam os empresários ter acesso ao capital. Há um conjunto de factores que trazem essa confiança. Acredito que o clima político e de segurança no País, comparado com várias outras geografias, trazem um outro apetite pela economia nacional, mas não estamos satisfeitos. O País precisa de ser desbloqueado por mais que façamos é sempre pouco. Temos um País vasto em cerca de 1 246 700 quilómetros quadrados com aproximadamente 30 milhões de habitantes, pelo menos 30 a 35 habitantes por cada quilómetro quadro. É pouca gente para tanto território.

Aventa-se a possibilidade de o Executivo influenciar os dados do INE por ser membro do conselho do Conselho Nacional de Estatística, presidido pelo ministro da economia. Até que ponto o INE é independente?

O INE é independente. É um organismo que tem autonomia financeira, patrimonial e administrativa. Quanto mais influenciarmos o INE, menos informação real do País e mais políticas desajustada teremos. Portanto, mais problemas. Não temos interesse em massagear ou interferir na actividade do INE. É uma instituição que traz informação para todas as instituições que nos vão mostrar o País real para termos políticas adequadas. Por exemplo, neste momento, Angola figura entre os primeiros cinco países que mais crescem no mundo, com uma taxa de crescimento populacional de aproximadamente 3% ao ano. Cada ano temos cerca de um milhão de pessoas a nascer e a entrar no mercado de trabalho. Não podemos ficar alheios a esta informação.

Esses dados são de que instituição?

São estimativas do INE. O nosso censo populacional é feito de 10 em 10 anos. Em 2014 tínhamos uma população de aproximadamente 25 milhões de habitantes, hoje estamos sensivelmente a 31 ou 32 milhões. Se termos um “boom” populacional e não procurarmos perceber o dividendo demográfico, dentro de poucos anos teremos um grande problema porque não saberemos que tipo de política trazer para um grande “boom” populacional. Interessa-nos que o INE nos dê informações certas sobre a inflação, porque estamos muito preocupados com o poder de compra das populações. Portanto, aqui também não interessa procurar ter dados falsos ou que convenham o sector político. Só pode haver mesmo ganhos deixando o INE fazer o seu trabalho, sendo ágil na informação que nos dá. É este o nosso desafio.

Ainda de acordo com o INE, os dados do emprego do III trimestre de 2021 apontam que 34% da população economicamente activa está desempregada, maioritariamente jovem. Que medidas o MEP tem tomado para reduzir o índice de desemprego?

Estamos muito preocupados com o nível de desemprego no País e não estamos a poupar esforços para que possamos, rapidamente, inverter este quadro. A nível do Ministério da Economia e Planeamento temos programas que podem ajudar a minimizar este desafio. Temos o PRODESI que é um programa com cinco vértice que pode criar várias expectativas de emprego. No vértice do financiamento, com o nosso apoio as empresas conseguem amadurecer os projectos e posteriormente obter capital do sector bancário para investir na terra. Até à data, pudemos perspectivar mais de 600 mil posto de trabalho. É um dado que nos alegra, gostaríamos que fosse muito mais e chegássemos até 100 mil. Iria nos confortar. Outro vértice é o da capacitação, procuramos fazer que o máximo de empreendedores e potenciais empreendedores possam melhorar a produtividade e perceber o negócio onde se vão lançar. Procuramos ainda persuadir que o sector privado seja cada vez mais agressivo nas oportunidades de negócio. Temos também o Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI) que está em cadeia com o PRODESI. O PREI identifica a actividade económica informal, capacita, dá um micro-crédito. O microempreendedor é acompanhado e torna-se cliente do PRODESI. Outro grande pilar é continuar a desbloquear o ambiente de negócios do País para que outros empresários, mesmo sem financiamento, consigam investir. Depois temos as áreas de intervenção indirecta, estamos a gerir o Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN), neste programa conseguimos ver outros planos que são complementares a tudo que fazemos e vice-versa. Conseguimos fazer que haja sinergias, por exemplo entre o PREI e o Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade (PAPE).

Num dos vértices falava sobre o escoamento dos produtos, mas se tem queixado muito do estado das estradas nacionais que têm condicionado o escoamento dos produtos e mercadorias. O que tem feito para melhorar esta situação?

De facto, é um desafio que não nos deixa dormir porque tivemos de formalizar um determinado empreendedor para que possa ir à banca e depois de financiado produzir. Nalguns casos produzem de forma menos planificadas e fazem pressão para que o Estado apoie a escoar a mercadoria. Noutros, as infra-estruturas rodoviárias vão se degradando e fazem com que o escoamento da produção aconteça a custos elevados que depois se reflictam na variação dos preços. Com a componente de planeamento, temos interagido com o Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território para que possamos racionalizar a intervenção do Estado em determinadas vias. Por outro lado, estamos envolvidos numa medida de curto prazo, enquanto a de médio e longo prazo vem sendo solucionada, que é a disponibilização (a preços bonificados) de 500 carrinhas numa primeira fase e na segunda serão muito mais. Conseguimos ver nalgumas partes do País que grandes empresas e unidades agrícolas têm estado a utilizar os seus meios para compactar determinadas vias e assim facilitar o escoamento dos pequenos produtores locais para centros de distribuição. Estamos agora com o desafio de proporcionar locais de venda desta produção. A título de exemplo, fizemos um estudo para melhor perceber quantos mercados municipais precisaríamos para cada 100 mil habitantes. O estudo indica que precisaríamos de pelo menos quatro mercados municipais e a realidade é que temos apenas um, ou seja, para cada 100 mil habitantes temos um mercado municipal.

Diz-se que a produção tem estado a aumentar, mas o País continua a importar elevadas quantidades de bens de primeira ordem, sobretudo alimentos, por outro lado, temos uma inflação muito alta que ronda os 27%. Como se explica esse dilema?

É um desafio que, efectivamente, está a levar algum tempo, mas está a acontecer porque os números assim nos dizem. Em 2018, importávamos produtos que fazem parte do PRODESI na ordem de 2,8 mil milhões USD, depois de 4 anos baixamos para metade. Não é o que nos alegra, mas estamos no bom caminho e hoje importamos na ordem dos 1,4 mil milhões USD. Importamos porque estamos ainda no processo de aumento da produção que está a andar a um ritmo linear crescente de 5% (taxa de crescimento da produção vegetal e animal), mas há culturas que não conseguiremos alcançar esta proporção, como é o caso dos cereais. A substituição está a ser paulatina, mas estamos confiantes, quer no que toca aos números da importação que estão a cair, quer na produção. Em relação à inflação, temos que olhar para muitos determinantes da variação dos preços. Um deles é a inflação mundial, como um país fortemente importador, estamos a importar inflação. Outros determinantes como a logística, vimos que durante algum tempo as províncias estavam fechadas, havia desafios relacionados com a circulação, face à situação sanitária que fizeram com que o fluxo suave e contínuo do abastecimento de bens e serviços fosse interrompido, criando maior pressão sobre os produtos e consequentemente sobre os preços. Portanto, temos que trabalhar para que esta cadeia logística que vem do meio rural para o urbano seja o mais suave possível. Temos que procurar aumentar a produção substancialmente para se importar cada vez menos, tendo já a taxa de câmbio praticamente estabilizada e a apreciar.

Ainda no papel da banca. Visto que a linha de crédito do Deutsche Bank da Alemanha é uma das fontes de financiamento do PRODESI, porque é que há pouco crédito disponibilizado até ao momento?

Preocupa-nos muito, incluindo o Titular do Poder Executivo. É um acordo com uma filial do Deutsche Bank na Espanha, num montante de mil milhões de dólares. Temos alguns empresários a conseguir fazer as mais diversas etapas, cumprindo os critérios para que possam aceder a essa linha. Tem uma taxa de juros que está à volta de 5,7%, a mais atraente no mercado local, principalmente para o sector real. Em Angola, a taxa de juro mais atraente é a do Aviso nº 10 do BNA com cerca de 7,5%. O juro da linha Deutsche Bank é mais atraente, mas traz alguns desafios, no que toca ao período de carência por ser muito curto. Às vezes, uma pessoa adquire o financiamento, depois precisa de comprar maquinaria, até conseguir fazer com que a maquinaria chegue e seja montada no País já lá se foram 12 meses e ainda não se produziu. Reunimos com o BDA (que está a operacionalizar a linha) e os operadores económicos para procurarmos soluções pragmáticas a fim de que os empresários possam aceder ao crédito. Estamos em crer que até Junho deste ano possamos ter maior dinamismo.

Recentemente a consultora Fitch melhorou o rating de Angola, passando de CC para B-, que impacto esta classificação pode ter para a economia?

Essa é uma percepção a nível da economia internacional muito boa. Não só passámos para Bcomo também a perspectiva que é muito importante. Às vezes podemos nos manter naquela categoria, mas numa perspectiva negativa, significa que a curto e médio prazo iremos ter alguns desafios macro-económicos que podem fazer com que investidores não procurem investir no país. Este B- é extremamente importante, é como se fosse o resultado de muito esforço na estabilização macroeconómica, política e na criação do mercado actual, isto pode fazer com que os investidores comecem a olhar para o País com melhores olhos. Temos de estar preparados para que os investidores não apenas olhem para nós, mas que invistam no País e beneficiem das oportunidades, mediante o nosso ambiente de negócios.