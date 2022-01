África possui 54 países. Porquê começar a viagem ao continente e logo em Angola?

Trabalhamos em simultâneo em vários países. Angola é importante porque tivemos um período em branco, sem um representante oficial, o embaixador cessante já se ausentou há algum tempo, e já temos um embaixador indicado. Neste momento, temos um embaixador interino e acreditamos fazer todo o sentido marcar uma posição para começar a viagem por África aqui. Para afirmar que Angola está no topo da nossa agenda e das nossas prioridades.

Que tipos de investimentos poderão ser implementados em Angola?

Queremos deixar isso para o sector privado. Mas o que vamos partilhar com o sector privado em Israel é que Angola oferece muitas oportunidades a todos os níveis, então, a parte mais simples e que produz bons frutos é agricultura, literalmente. Portanto, há muito a fazer no ramo agrícola aqui em Angola, bem como na questão da gestão da água e assim por diante.

Existem muitas outras áreas para se explorar, por exemplo a alta tecnologia. Acreditamos na capacidade dos jovens angolanos de entrar para este mercado e achamos que temos ideias a propor que podem dinamizar a indústria angolana, criar mais emprego e também trazer mais pessoas para este sector de actividade. Para que isso aconteça, queremos expor o potencial de Angola ao mercado israelita e às empresas israelitas. Muitas empresas e StartUps em Israel não estão familiarizadas com o mercado internacional e queremos que saibam mais porque todo este domínio digital não tem fronteiras e a colaboração pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento, e acho que Angola pode oferecer oportunidades interessantes neste sentido.

Existe um grande grupo empresarial israelita em Angola, o Grupo Mitrelli, como avalia a contribuição deste grupo para o nosso país?

Não sei muito sobre eles, ou quais são as contribuições e seu trabalho aqui, mas posso dizer que eles seguem o mesmo modelo que mencionei anteriormente, integrando tecnologia e conhecimento israelitas “sob o mesmo tecto” para trazer as melhores e mais avançadas tecnologias para mitigar problemas. É algo que eles fazem a nível privado. Como governo, também sentimos que podemos fazer a nossa parte, trazer equipas para abordar questões que estão no topo da agenda a nível nacional, não somos concorrentes, operamos a níveis diferentes, a Mitrelli participa em concursos públicos e nós operamos de maneira diferente, estão muito antes disso. Queremos abordar várias questões, entender os problemas, estudar junto com nossos colegas e o governo local, e então, ver o que pode acontecer a partir daí. Acredito que, depois disso é que vêm as licitações e aí qualquer companhia pode fazer parte.

O senhor teve encontros com empresários israelitas aqui em Angola?

Sim, claro. Tive encontro com os representantes de empresas, e o que queremos saber é exactamente como perguntou, como eles vêm o potencial de expandir o comércio, o que está na agenda, até porque cada um tem uma área de interesse diferente e para aprendermos também com eles, onde eles enfrentam problemas, obstáculos, que possivelmente possamos resolver, seja em termos de troca de conhecimento ou para ter acesso a algum gestores públicos, que possivelmente não seja acessível a eles, em ambos os lados, este é o nosso objectivo. O encontro foi justamente para identificar as principais questões e buscar formas de os ajudar a exercerem melhor as suas actividades.

E quais são as principais preocupações dos empresários israelitas?

Eu mencionei antes o problema da língua, os empresários israelitas sabem que existe Câmara do Comércio, que não só fala inglês, mas conhece Israel, sabe de onde eles vêm e pode ajudá-los a encontrar interlocutores aqui, na comunidade local, isso é algo muito importante, que sem a nossa intervenção, acreditamos que a comunidade empresarial em Israel não saberia, este é apenas um exemplo, conectá-los com a Câmara do Comércio. Podemos discutir a questão dos clientes ou problemas burocráticos, mas não vejo isso como um grande problema. Na verdade, resume-se em gerir expectativas. Transmitir a eles informação, descrever o mercado angolano, sobre seu desenvolvimento e assuntos desta natureza.

Nesta relação comercial entre os dois países, como vê a questão do Doing Business em Angola?

O Doing business é algo que requer mais atenção, estamos a explorar várias formas de incrementar as trocas comerciais, porque actualmente os números não são satisfatórios, não estou a par dos dados reais, mas sei que não são satisfatórios. No nosso ponto de vista, o potencial é bem maior.

Temos muito a oferecer e a investir em Angola, maioritariamente no ramo da agricultura, pode ser em maquinaria, tecnologia, equipamentos, pode ser também em alta e baixa tecnologia e Kits de irrigação.

Por exemplo, temos empresas israelitas vendem kits de irrigação que podem cobrir desde plantações individuais até as de grande escala, para vários tipos de campos, tudo isso no que diz respeito às trocas comerciais. Trazer ferramentas para Angola, é algo que estamos à procura.

Acredito que, se os dois governos entenderem que existe um enorme potencial aqui, o que queremos é definir um ponto de partida, criar oportunidade para dinamizar as trocas comerciais e torná-las mais dinâmicas. Primeiro temos de esperar que a COVID-19 passe, porque as pessoas têm de ver com os próprios olhos. Existem grandes conferências sobre agricultura em Israel, e aqui em África também. A nível da cibernética, companhias do sector virão para África em dois ou três meses, e haverá um evento, possivelmente no centro do continente, e torna mais fácil os africanos visitarem a exposição ao invés de viajar até Israel e verem com os próprios olhos.

O desafio é juntar as partes, conectar é uma coisa, mas fazer acontecer é outra, esta é a parte mais difícil, porque só apresentar a tecnologia, sabemos que não é o suficiente, temos que fazer o acompanhamento depois dos eventos, levar delegações de Angola para Israel e de lá para cá, como aconteceu no passado, e ultimamente isso não tem acontecido. Queremos que isso aconteça com frequência, este é o nosso papel e é disto que estamos à procura.

Estamos a trabalhar com a Câmara do Comércio, dar informações à comunidade empresarial, mostrar a eles o que pode ser feito em ambos os lados, e estamos a trabalhar arduamente.

O Governo angolano tem feito algumas mudanças, alinhadas com o FMI, como vê a presença do fundo e a sua contribuição na economia angolana?

O papel do Fundo Monetário internacional, dentre outros, é de transmitir confiança na economia e isso é importante para nossos investidores. Os fundos podem vir de várias fontes, através de fundos próprios, ou financiados pelo Governo, fundos internacionais ou por via do Banco Africano, mas o ponto alto é realmente que a comunidade internacional tem confiança na economia de Angola, e esta é a parte mais importante. Existe um enorme potencial aqui, mas para que isso se concretize, temos de partilhar o conhecimento exacto. O papel do FMI é angariar fundos a nível governamental e a nível intergovernamental, vemos isso com sinal de confiança e um bom rumo a seguir.

Como andam as trocas comerciais entre Angola e Israel?

Posso dizer que há muita variação, então não há um número real, não há comércio suficiente nos últimos dois anos para que se possa, realmente, colocar um número. Tivemos anos em que foram mais de 200 milhões USD e noutros os números foram muito baixos, por isso é arriscado colocar em números, Isso significa apenas uma coisa, que existe um potencial sério e real em Angola, isso sim é significativo e esta é a mensagem que levaremos à comunidade empresarial, para virem cá e que podemos fazer grande diferença.

Queremos ultrapassar a barreira da língua, porque muitas pessoas sentem que o Português pode ser uma barreira, mas é possível fazer negócios em Angola, quer seja em Português ou em Inglês, então, queremos apresentar a realidade factual ao voltar para casa e queremos mostrar à comunidade angolana o que Israel tem para oferecer e mostrar que podemos contribuir em áreas que podem fazer grande diferença para os angolanos e para o mercado local.