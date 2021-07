“A pandemia veio nos mostrar que na vida tem que haver equilibrio”

Maria Borges foi nomeada recentemente, Embaixadora do Turismo em Angola, durante um momento muito crítico para o turismo. Como pretende ajudar na retoma do sector?

Sendo a primeira embaixadora do Turismo em Angola, para projecção internacional, recentemente viajei pelas províncias nomeadamente: Namibe, Huíla e Malanje para constatar junto aos operadores de como está a ser este momento crítico que o mundo está a atravessar e juntos trabalhar para uma estratégia melhor para tornar o sector do turismo mais forte e estável.

Acredita que a Pandemia veio dar outra vida aos pontos turísticos?

Sim. Acredito que a Pandemia veio nos mostrar que a vida tem que haver balanço (equilíbrio), e durante a Pandemia muitos Angolanos optaram e passaram a valorizaram um pouco mais o turismo local porque tinham poucas opções para viajar de férias no exterior.

Maria alcançou o topo da sua carreira, primeiro com a moda, depois como Embaixadora do Turismo. Quais são as dificuldades de trabalhar nestas áreas?

Sucesso e decisão, é verdade que decidi ter uma carreira continua no mundo da moda; trabalhei e dediquei-me arduamente, e pretendo fazer a mesma coisa para alavancar ainda mais o Turismo em Angola. Existem várias dificuldades, mas acredito que elas existem para mostrarmos excelência no nosso trabalho e estarei pronta para ultrapassar cada uma delas.

Pode-nos contar um pouco sobre o projecto “Juntos e todos pelo Turismo”, que está a realizar nas diversas províncias do país?

Juntos e todos pelo Turismo: Enquadra-se no âmbito da promoção do turismo nacional, envolvendo todas as pessoas individuais ou colectivas ligadas directa ou indirectamente à actividade turística, cujo público-alvo são as instituições públicas e privadas, a sociedade civil no geral, nacional e internacional. É um projecto de sensibilização e promoção que visa envolver toda sociedade Angolana sobre a importância do turismo na económia nacional e a divulgação do seu potencial turístico.

Quais são os atributos necessários para se ser uma modelo hoje?

Não existem atributos necessários nomeadamente para ser uma modelo hoje como mencionei acima, sucesso e decisão e existem altos e baixo, se uma não teres decisão não podes ser uma modelo porque é nas dificuldades que muitas mudam de profissão e não conseguem ser modelo e sim apenas fazerem alguns trabalhos como modelo.

Qual foi a sua preparação para chegar ao sucesso?

A minha preparação para chegar ao sucesso foi persistência, aprendi todos os dias a ser persistente para ter sucesso porque é necessário para mantê-lo.

Se sente realizada?

Estou a me realizar como modelo e como mulher de negócios, estou a trabalhar para realizar um Hospital, escola, e ter um resort ou aldeamento turístico no meu País.

Como lidar com a fama?

Fama para mim não existe, considero-me conhecida devido o meu trabalho se não fosse pelo mesmo não seria conhecida.

Algum dia sonhou chegar ao estrelato da moda?

Sim ser a melhor de Angola e entre as melhores de África só para não dizer do mundo, sim com trabalho árduo e minha persistência estou aqui até hoje, a trabalhar no que faço com muito amor.

Relativamente à moda, que significado tem para si?

O significado da moda para mim é de ser um modelo que o mundo pode seguir; e isso exige muita responsabilidade em tudo que faço, e a moda ajuda-me a ter uma melhor qualidade de vida e também para minha família.

Tendo entrado para o mundo da moda muito cedo, sente que recebeu o apoio necessário para lá chegar?

Felizmente sim, até agora o melhor apoio tem sido da minha família que é o meu pilar mesmo sem ter ninguém no seio familiar que podia me direcionar melhor, tive de aprender e saber ouvir de pessoas que vivem e respiram moda, porque no princípio da minha carreira pensei que estava a ser ajudada pela minha primeira agente em Angola mais estava ser mais usada do que ajudada até que o meu agente de Nova York me instruiu como sair desta dificuldade quando estava a ser manipulada pela agente em Angola na altura...!

Qual é a sua percepção sobre a indústria da moda pelo facto de ter mudado ao longo do tempo?

A minha percepção sobre a indústria da moda no geral é que apesar das dificuldades é uma indústria grande e muito lucrativa e quem vive dela nunca a vai deixar morrer e sempre vai se reinventar.

Quais são as supermodelos que mais lhe inspiraram quando iniciou a sua carreira de modelo?

Existem três super modelos que muito me inspiraram e continuam a me dar lições de vida enquanto os anos vão passando: A nossa Karina Silva, Naomi Campbell e Gisele Bündchen.

Enquanto embaixadora que áreas destaca como referência turística para quem nos vier visitar?

Depois da minha visita de constatação a três província nomeadamente: Namibe, Huíla e Malanje como embaixadora do Turismo e 9 anos a viajar pelo mundo e a viver em 2 continentes Europeu e Americano. Para quem vir visitar-nos entre as três províncias acima citadas estão prontas mais a escolha entre clima, mares desertos, história, montanhas e quedas de água, animais raros e plantas que podem ver... Tudo depende dos gostos do visitante porque variedade nunca nos faltou.

A Maria é uma pessoa bastante viajada e sempre levantou a bandeira de Angola no estrangeiro. Sentia curiosidade dos seus colegas e amigos conhecerem Angola?

É verdade de cada País que visitei e moro os meus amigos sempre perguntaram quando é que posso mostrar o meu País nas diferentes classes sociais que temos, acho que o momento está pra chegar e com certeza o fenómeno Cristiano Ronaldo, Naomi Campbell, entre outras figuras mundialmente conhecidas vão receber o meu convite para conhecer melhor e faço questão de os apresentar de Cabinda ao Cunene.

Sabemos que está grávida. O que pretende passar para o seu filho/filha sobre a nossa terra?

No momento certo falarei sobre o assunto, agora é Juntos e todos pelo Turismo