A nossa experiência permitiu-nos ousar na oferta de serviços às multinacionais

A LEAD tem-se destacado como Sociedade de Advogados e nesses cinco anos de existência claramente se afirmou e implementou no mercado Angolano. Como avalia os vossos cinco anos de existência?

Esses cinco anos de existência não foram fáceis. Surgimos como Sociedade de Advogados em plena crise económica e diversas questões socio-económicas e conjunturais em Angola que nos obrigaram muitas vezes a reestudar o modelo e, associada a rotatividade da força de trabalho implica muito esforço para equilibrar sempre os nossos objectivos e ambições.

Como se reflectiu no mundo da Advocacia o actual contexto pandémico em especial a adaptação ao teletrabalho?

A cultura de trabalho das Sociedades de Advogados e do mundo profissional em geral não tinha o teletrabalho como regra ou como estratégia de continuidade de longa duração. Cada um de nós teve de adaptar-se e foi necessário também um investimento em tecnologias e assegurar que é possível uma adaptação da vida familiar ao exercício a profissão em casa. Isso gera nalguns casos um aumento de produtividade e noutros, dependendo das condições, um aumento da dificuldade de produção de trabalho e a gestão e programação da nossa resposta a demanda dos clientes tem de ter isso em conta necessariamente.

O mercado de serviços jurídicos Angolanos é necessariamente impactado pelas oscilações económicas e várias questões internas. Como vê a panorama de privatizações anunciada pelo governo de Angola e o potencial impacto no mercado?

É sem dúvidas o trilhar para um caminho de mais modernização, comporta alguns desafios, e é o nascimento de transacções e operações novas que não estávamos habituados a gerir nem nas grandes indústrias como o petróleo e gás, das infraestruturas ou de investimento público.

O que considera gerar um destaque da vossa Sociedade de Advogados em Angola?

Tínhamos a vantagem de sermos sócios fundadores Advogados já com alguma experiência no mercado jurídico angolano e com raízes na cultura jurídica local o que nos permitiu ousar oferecer serviços ao mercado quer aos potenciais clientes locais quer às multinacionais. O tipo de serviço que nós prestamos adequa-se por exemplo a acompanhar o movimento de investimento que se pode gerar com a implementação de uma zona de livre comércio em África onde poderemos ter, quer as empresas angolanas a expandir-se para outros mercados com mais pequenas e medias empresas quer as de outras jurisdições expandirem-se para Angola. Ser especializado num determinado mercado dá sem dúvidas uma vantagem competitiva e esperamos poder ter estrutura organizativa interna para responder a essa potencial demanda de trabalho. Conseguimos antever a necessidade de ter equipas fortes e multidisciplinares para processos como privatizações, PPPs e investimento no agronegócio por exemplo.

Que benefícios específicos oferecem as grandes Sociedades de Advogados aos clientes? A presença de Sociedades de Advogados estrangeiras beneficia então esse foco no desenvolvimento económico do Pais e potencialmente o desenvolvimento dos Advogados locais?

Há por um lado benefícios quando se partilha conhecimento e oportunidades de colaboração, mas também se constata muito que em muita Sociedades internacionais não se investe muito na transmissão de um legado e no crescimento dos Advogados locais. É preciso, portanto uma luta de afirmação dos próprios Advogados para terem acesso a essas oportunidades de colaboração e crescimento. Esta é uma questão transversal á várias áreas daí a proporção a nível do Governo de Angolanização em sectores chave da economia Angolana.

Acha que a pandemia pode mudar o que era visto como indústria chave no mercado angolano?

Vimos algumas alterações, mas ainda é necessário recuperar o impacto do que tinha sido um investimento de longo prazo da indústria petrolífera nos últimos anos. A grande questão das energias limpas gera necessariamente um forte impacto nos produtores de energia fóssil e temos de acompanhar essa transição. Mas é de destacar mais do que nunca o despontar de economias como a agricultura, o turismo, a indústria têxtil entre outras.

Quais as áreas de prática para as quais antecipa um crescimento nos próximos anos?

Sem dúvidas a relativa aos mercados financeiros, PPPs, a promoção de desenvolvimento, redução de pobreza e diversificação no geral, os métodos d resolução de litígios alternativos como a arbitragem o planeamento fiscal, as tecnologias e telecomunicações, etc.

E o aumento do investimento Chinês em Angola beneficia o mercado Angolano?

Maior investimento estrangeiro no geral, representa mais transacções e mais demanda por serviços jurídicos, mas quanto mais diversificado o investimento, mais equilíbrio se gera e mais jurisdições se envolvem o que enriquece as transacções e as equipas de trabalho do ponto de vista técnico.

O renomado directótio internacional Chambers&Partners distinguiu o vosso escritório como band 2 o que isso significa exactamente?

Bom, a distinção e claro progresso na classificação a que temos assistido, sendo que no ano passado eramos “band 3”, deixa-nos mesmo muito orgulhosos. A distinção de Advogados e Sociedades de Advogados em tais directórios implica por parte dos analistas e da clientela um reconhecimento em como a Sociedade detém uma profunda compreensão quer da regulamentação local, quer das melhores práticas internacionais fornecendo assim um nível de assessoria jurídica comparável à Sociedades de Advogados internacionais.

E isso vos coloca numa posição muito próxima de outras sociedades de Advogados já implementadas no mercado Angolano?

Sim, o que gera para nós uma grande satisfação e gratidão aos nossos clientes e parceiros que emitem um feedback tão positivo sobre o nosso trabalho. Neste momento são distinguidos como Band 1 em Angola, o topo da classificação, a FFA – Fátima Freitas & Associados e a FBL Advogados, Sociedades com uma qualidade indiscutível e já implementados no mercado Angolano há mais de 15 anos, ora perceber que o mercado já nos dá um reconhecimento muito próximo de tais Sociedades é extremamente motivador e regojizante! O directório tem referência expressa a capacidade comprovada de, ao longo dos 5 anos da nossa existência, oferecemos serviços jurídicos de alta qualidade e soluções de negócios quer para o sector privado quer para o sector público nas principais áreas de prática a que nos dedicamos o que foi a base para tão forte implementação no mercado Angolano. Ver isso escrito num prestigiado directório como a Chambers&Partners enche-nos a todos de muito orgulho!

E a distinção atribuída especialmente à Sócia fundadora Djamila Pinto de Andrade?

A Sócia fundadora Djamila Pinto de Andrade foi distinguida como “band 1”, a classificação de top do directório Chambers&Partners, igualmente num trilhar de ascensão comparativamente a distinção de “band 2” em 2021. A distinção individual dos Advogados resulta da capacidade de liderar e assegurar uma assessoria jurídica de alto nível em transacções complexas no âmbito de direito societário, financeiro e bancário em regra com uma componente internacional ou envolvendo múltiplas jurisdições. É, portanto, uma confirmação de experts e clientes de que o trabalho especialmente desenvolvido pela nossa sócia tem padrão de qualidade comparável ao prestados pelos Advogados das grandes Sociedades internacionais onde os nossos clientes estão habituados a receber serviços jurídicos.

E a vossa Associação a rede Dentons, surge como resultado dessa vossa conexão ao mundo internacional da Advocacia?

A LEAD Advogados é desde novembro de 2020 membro da rede internacional de Advocacia Dentons que na sua estratégia de expansão internacional, assegurando uma implementação Pan-Africana, efectuou combinações com Sociedades de Advogados de elite em África. A nossa combinação preservou a nossa independência enquanto Sociedade de Advogados Angolana e não temos qualquer subordinação a nenhum escritório internacional. A integração a rede é muito favorável aos nossos clientes internacionais porque mais facilmente conseguimos identificar Advogados noutras jurisdições para as questões internacionais e apresentar equipas integradas com capacidade de assessorar o cliente nas múltiplas jurisdições que sejam por exemplo relevantes para uma determinada transacção. Essa associação faz sentido por esse exercício das transacções multidisciplinares que envolvem múltiplas jurisdições.

Vê a Advocacia como uma profissão rentável e apetecível para as futuras gerações?

A Advocacia para ser rentável implica muito tempo e muita gestão e é apetecível para quem está disposto a dar muito de si e construir o negócio a cada dia. Nada cai do céu nem há transacções milagrosas se não tivermos a capacidade técnica e organizativa. Temos de gerir prazos muito apertado em que estão em causa questões essenciais das empresas com uma expectativa de alta qualidade, pragmatismo e assertividade na busca das melhores soluções.

PERFIL

António Caxito Marques é um dos sócios fundadores da LEAD-Advogados onde é também o Managing Partner daquela sociedade de advogados. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, ele é especialista em contencioso e arbitragem, dirigindo por isso as secções de Contencioso, Arbitragem e Civil. As suas especializações incluem contencioso em diferentes áreas do Direito, com foco no direito civil, criminal, comercial, administrativo, marítimo e laboral.

Altamente reconhecido pela sua experiência na resolução de processos judiciais, a experiência de António Caxito Marques tem sido consolidada com prática na jurisdição angolana e portuguesa. Tem assistido clientes nacionais e internacionais em numerosos processos judiciais civis e criminais de elevada complexidade, e atuou como advogado e árbitro em processos arbitrais nacionais e internacionais.

Ao longo da sua carreira tem assessorado e representado tanto o Estado como entidades públicas, bem como entidades privadas, participando em negociações nacionais e internacionais, incluindo negociações de recuperação de activos no mercado internacional.

António Caxito Marques tem participado como orador em conferências e seminários sobre arbitragem, processo civil e direito do trabalho, onde também tem dado formação.

Antes de fundar com outras quatro sócias a LEAD-Advogados, foi Sócio na FBL Advogados. Enquanto advogado, está inscrito na Ordem dos Advogados de Angola e na de Portugal.