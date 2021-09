“A liberalização do mercado dos combustíveis ainda se encontra numa fase embrionária”

As perspectivas e desafios para o sector dos derivados do petróleo consistem no aumento da capacidade de refinação e melhoria da rede de distribuição de combustíveis e lubrificantes em todo o território nacional, no âmbito do PDN 2018-2022, diz Albino Ferreira Director-geral do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo, que debate o alegado proteccionismo à Sonangol no retalho de combustíveis: “durante muitos anos a Sonangol estava sozinha no mercado de distribuição e comercialização”.

