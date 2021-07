“A insuficiente cultura de concorrência é um desafio”

O regime jurídico de defesa da concorrência em vigor é suficiente?

Dado o estágio de implementação das regras de concorrência em Angola, entendemos fundamental, antes de propor uma alteração profunda aos diplomas, aplicar as normas vigentes e verificar os constrangimentos normativos que existam. Entretanto, o foco da ARC no domínio legislativo tem sido a aprovação de regulamentos complementares, bem como de guias e manuais para facilitar a interpretação de determinadas normas e simplificar conceitos e procedimentos.

Que contributo a sociedade pode dar a uma concorrência saudável?

Das empresas, associações empresariais e corporações profissionais esperamos que denunciem (tendo delas conhecimento) práticas restritivas, que divulguem as regras de concorrência junto de colaboradores, fornecedores e clientes, e que implementem programas de compliance concorrencial. Devem colaborar com a ARC, prestando informações solicitadas e/ou apresentando notificações prévias relativas a operações de concentração, quando obrigatórias. Dos reguladores sectoriais, espera-se boa colaboração com a ARC na promoção das melhores práticas e do enforcement das regras de defesa da concorrência nos seus sectores.

E dos cidadãos?

Devem estar atentos aos comportamentos dos agentes económicos e reportar à ARC suspeitas de potenciais restrições à concorrência que identifiquem.

Como avalia a política da concorrência em Angola?

É um elemento recente na nossa realidade. O facto de ter sido desenhada e implementada apenas em 2018 permitiu observar e colher experiências de outros países onde a cultura de concorrência está mais consolidada. Temos um regime jurídico moderno e eficaz, que reúne ferramentas legais e jurídicas suficientes para prevenir o reforço de posições dominantes no mercado, eliminar barreiras regulatórias e sancionar o exercício de práticas restritivas da concorrência. Mas há desafios, como a insuficiente cultura de concorrência entre os principais stakeholders e até beneficiários da política de concorrência.

Como lidam com informação privilegiada no seio da ARC?

Na sua prática diária, os colaboradores da ARC, incluindo os membros do Conselho de Administração, actuam em estrito cumprimento das obrigações legais que lhes são impostas no que se refere ao dever de confidencialidade e reserva, bem como à garantia da protecção do segredo de negócios.