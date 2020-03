“A gestão eficiente dos recursos públicos tornou-se ainda mais relevante e imprescindível”

“As organizações precisam de ter boas práticas de governação e transparência para mitigar os riscos a que estão sujeitas. As falhas no Compliance são uma importante fonte de risco reputacional”.

Porquê só agora a implementação da função Compliance na CMC?

A CMC, em 2013, realizou uma primeira incursão pela função Compliance, mais virada para as questões de branqueamento de capitais, com particular incidência para as instituições por si supervisionadas.

O que se pretende com a função Compliance na CMC?

Estar em Compliance significa estar em conformidade com leis, regulamentos, normas, políticas, tratados, convenções, protocolos e procedimentos. O conceito comporta também princípios de integridade, conduta ética e até mesmo de eficiência. A função Compliance pretende prevenir a possibilidade de perdas financeiras ou reputacionais que resultem do incumprimento de normas.Em momentos de instabilidade económica, a gestão eficiente dos recursos públicos torna-se ainda mais relevante e imprescindível. O Compliance na administração pública, em particular na administração indirecta do Estado, é uma medida bastante recomendável, porque mostra a preocupação em evitar e eliminar erros que prejudiquem os cofres públicos e a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. A CMC é hoje uma instituição consolidada do sistema financeiro angolano, cabendo-lhe a responsabilidade de regular, supervisionar e promover o mercado de valores mobiliários. O contexto do eminente lançamento do mercado de acções, a crescente internacionalização e globalização dos mercados e a complexidade dos produtos transaccionados tornam, de uma forma global, a instituição mais vulnerável a práticas lesivas da sua integridade. É assim que se exige da CMC um grau de sofisticação crescente dos seus sistemas internos de gestão da qualidade dos serviços prestados. Sendo a reputação um activo fundamental para a CMC, na medida em que é directamente proporcional à confiança dos investidores (nacionais e internacionais), surge a aposta do actual Conselho de Administração na efectivação da função Compliance, por meio do levantamento de riscos e aprovação de um plano de integridade institucional.

Que medidas inovadoras pensa implementar o Compliance na CMC?

A CMC é uma instituição pública que gere complexidades e, como tal, procura, sempre, estar alinhada com as melhores práticas internacionais. É neste espírito que a CMC adopta, como medidas inovadoras, sistemas de gestão de qualidade de acordo com as Normas ISO 19600 – Sistema de Gestão de Compliance, ISO 31000 – Sistema de Gestão de Risco e ISO 37001 – Sistema de Gestão Anticorrupção. E como diz o ditado “Ousar lutar, ousar vencer”, a CMC está a estudar a possibilidade de obter, a médio e longo prazo, a certificação das referidas Normas ISO [Organismo Internacional de Padronização], para reforço da sua imagem e credibilidade a nível internacional. Pretende-se ainda estabelecer um programa de integridade pública, como referimos, medida esta recomendada pela OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico], sendo actualmente uma prática emergente nos organismos públicos em países da União Europeia, Brasil, etc.

Qual a importância da função Compliance num organismo de supervisão do mercado de capitais?

As organizações precisam de ter boas práticas de governação e transparência para mitigar os riscos a que estão sujeitas. As falhas no Compliance são uma importante fonte de risco reputacional. A reputação dos reguladores de valores mobiliários é um activo de extrema importância que deve ser protegido e permanentemente melhorado, trazendo as seguintes vantagens: Garante uma maior eficiência do Enforcement da legislação relevante do perímetro de regulação. Aumenta o nível de confiança dos investidores, no sentido em que os mesmos sentem maior conforto em relação à sua protecção. Fomenta o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários, visto que permite maior atracção dos investidores.

Quais as principais metas a médio e longo prazo da função Compliance da CMC?

No médio e longo prazo, a função Compliance da CMC tem como metas aplicar programas preventivos e de monitoramento constante e eficiente do risco de Compliance, com base na gestão integrada de risco na instituição. Criar e executar um programa anual de integridade. Instituir o canal de denúncias externas de condutas inadequadas.

Como é que a função Compliance da CMC irá materializar os mecanismos de prevenção e combate à corrupção?

A prevenção e combate à corrupção em instituições como a CMC faz-se com o apuramento dos riscos em cada unidade a eles exposta, garantindo que as medidas normativas e procedimentais construídas para os mitigar sejam, permanentemente, monitoradas e reportadas à alta administração, no caso concreto ao Presidente da CMC. Trata-se de estabelecer uma cultura de rejeição da corrupção, conforme previsto na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC), que deve ser estimulada continuamente, tanto nas acções diárias como nos programas anuais de formação aprovados pelo órgão máximo da instituição.

A corrupção, em instituições de supervisão financeira, está umbilicalmente ligada ao risco reputacional, daí a necessidade de garantir a existência dos princípios de boa gestão dos assuntos e bens públicos, da equidade, da responsabilidade e da igualdade e, ainda, da salvaguarda da integridade institucional. Com a criação da função Compliance na CMC, com reporte directo ao Presidente, cumpre-se o principal pressuposto – o da independência a nível da estrutura orgânica – para a implementação de um programa de integridade, que terá como principal foco prevenir os riscos associados à corrupção e infracções conexas ao nível de todas as áreas da instituição. O referido programa terá como base as normas Internacionais ISO e todo o edifício legal nacional para o efeito.

Que desafios se apresentam à função Compliance da CMC enquanto organismo de direito público?

Como qualquer programa de cultura organizacional, julgamos que o principal desafio da função Compliance é o de generalizar a cultura de conformidade, com políticas, normas, processos e procedimentos, e de integridade, com a promoção de um comportamento ético e de denúncia de desvios de conduta e treinamento constante da estrutura, desde a alta administração da CMC aos demais colaboradores, permitindo, inclusive, influenciar as partes interessadas. Pensamos, ainda, que se torna imprescindível a aplicação plena da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção e transposição dos seus preceitos ao nível do quadro legal nacional, contribuindo para um eficiente sistema interno de gestão anticorrupção a nível dos organismos públicos onde a CMC se insere.