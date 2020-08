“A dependência do sector industrial da importação fragiliza o potencial do País”

Como classifica a Zona Económica Especial Luanda-Bengo (ZEE)?

A Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo, criada em 2009, tem como missão a atracção de investimentos internos e externos, nacionais e estrangeiros, incentivar o desenvolvimento e a diversificação da economia do nosso País, por via do aumento da produção, crescimento das exportações e redução das importações. A ZEE é gerida pela Sociedade de Desenvolvimento da Zona Económica Especial Luanda-Bengo (abreviadamente ZEE EP), que é uma empresa pública. Com mais de uma centena de unidades no seu portefólio e mais de quatro mil postos de trabalho actualmente existentes, a ZEE apresenta-se como uma grande alavanca para o desenvolvimento industrial e produtivo do País, com elevado potencial de crescimento para tornar-se uma referência na região e um centro de atracção de investimentos privados nacionais e internacionais focados na produção com qualidade e em quantidade de uma variedade de produtos. Destas, estão operacionais 67 unidades.

Que tipo de gestão defende para a ZEE?

Defendo um tipo de gestão, em que é implementado um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Saúde, Segurança e Ambiente, cumprindo com a legislação vigente, regras, normas e boas práticas, que visem a melhoria contínua e consequente satisfação dos clientes. Uma gestão participativa com foco no resultado, que vê os seus colaboradores como capital humano prioritário para o alcance dos seus objectivos. Assumir o compromisso de responsabilidade social com os colaboradores e com a sociedade, incentivando e participando em acções solidárias que promovam o desenvolvimento socioeconómico das comunidades. Asseguramos também que todos os colaboradores se encontrem motivados e informados quanto a política de qualidade, saúde, segurança, e ambiente e que participem na implementação da mesma. Em relação à gestão da ZEE EP, importa realçar os novos momentos que a empresa vive, com a nomeação do seus actuais órgãos sociais, marcada por grandes desafios de ordem económica, em função das incertezas do mercado, as dificuldades macro económicas e demais contrariedades, algumas de difícil previsão, tais como a volatilidade do preço do petróleo, obrigando a empresa a ajustar o seu modelo de negócio a uma profunda restruturação interna. Foi, para isso, necessária a alteração de procedimentos, reavaliação das projecções e o impulsionamento de um conjunto de métodos e programas focados na captação de novos projectos, com a dinamização do processo de atractividade e fomento de uma política comercial e de marketing, mais voltada para o promotor.

Face aos novos métodos de trabalho empreendido, quais foram os resultados obtidos nos últimos anos?

Esta abordagem permitiu que os resultados dos exercícios 2018 e 2019 fossem ambos positivos, isto é, resultados líquidos de 192.236.091 Kz, em 2018, e de 532.713.493, em 2019, permitindo assim que, pela primeira vez desde a criação da ZEE, fosse possível a entrega de dividendos ao seu Accionista Estado no valor de 10% dos resultados líquidos obtidos. Já em 2018, esta entrega não foi possível ser efectuada, pois houve a necessidade de se cobrir os resultados negativos dos anos anteriores. Importa também realçar que existe um permanente ajustamento de toda a actuação aos programas do Executivo, designadamente, o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) e o PRODESI, seus verdadeiros barómetros. Todas as políticas conjuntamente avaliadas só foram possíveis realizar com o apoio e empenho de todos os integrantes da empresa, com a melhoria das condições de trabalho e sociais dos trabalhadores e, consequentemente, uma melhor satisfação das expectativas dos promotores presentes na ZEE, numa relação de ganhos recíprocos. Neste âmbito, assinamos recentemente um acordo com o Banco Atlântico, que visa contribuir para o bem-estar socio-económico dos nossos colaboradores, através de aberturas de contas de forma gratuita, domiciliação de salários e créditos bancários até 10 milhões de Kwanzas.

Qual é o impacto que a COVID-19 trouxe nos negócios da ZEE?

Como qualquer empresa no mundo, a ZEE EP sentiu o impacto negativo da COVID-19 nos seus negócios, uma vez que a mesma gere e desenvolve um parque empresarial que tem por objectivo a diversificação da economia, bem como o aumento da produção nacional. Neste quesito, nota-se um impacto negativo no fluxo de caixa, pois grande parte das empresas de exploração que operam na ZEE estão com a redução de liquidez fruto da redução das horas de trabalho e redução do volume de produção, por imperativo do Estado de Emergência. Assim viram-se forçadas a não honrar com os compromissos referentes a pagamento de taxas de infraestruturação.

Quais são as áreas mais afectadas?

No sector industrial, oito dos 15 projectos em fase de conclusão, que pretendíamos que fossem inauguradas entre Julho e Setembro deste ano continuam a espera da melhoria da situação sanitária do País, pois que muitas delas são de investidores estrangeiros que, no início da pandemia se encontravam ausentes do País e alguns, por força do Estado de Emergência, viram-se impedidos de regressar. Isto criou vários constrangimentos, adiando o início de algumas delas e o atraso no emprego de novos trabalhadores. Contudo, nenhuma empresa fechou por causa da COVID-19, apesar das restrições por força do Estado de Calamidade.

Estes facto poderão afectar os resultados da empresa neste ano depois do crescimento do ano passado?

É visível o impacto negativo da COVID-19 para a economia nacional e mundial. Portanto, a situação indica que sim, mas sem que retornemos aos resultados negativos dos anos anteriores à 2018. O interesse dos investidores (nacionais e estrangeiros) pela ZEE continua elevado, o que nos deixa tranquilos em relação à continua atracção de investimento privado, aliado ao trabalho de promoção e estratégia comercial que o Conselho de Administração adoptou para gerir a situação, em estreito alinhamento com a AIPEX - Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola.

Qual é a razão de não estarem a ser amortizados os terrenos na ZEE?

Sendo que a amortização é, essencialmente, a operação que regista a diminuição do valor de bens no activo permanente de qualquer empresa, importa referir que em relação aos terrenos que compõe o activo da ZEE, este (activo) só pode ser amortizado após a conclusão do processo de cedência do Direito de Superfície, que emana da Escritura Pública. Aproveito a oportunidade para informar que, sobre este assunto, no pretérito dia 7 de Agosto, assinamos as primeiras escrituras públicas, desde a existência da ZEE. Foram 8 empresas de capital privado aquém a ZEE EP procedeu a transmissão do direito real pleno sobre a propriedade (Direito de Superfície). Assim estão criadas as condições para que o processo de amortização inicie a partir deste ano económico.

Quantos projectos de investimento a ZEE recebeu até ao momento e qual é a previsão até Dezembro?

No âmbito da atracção de novos investimentos, importa informar que, só em 2019, deram entrada na ZEE quarenta e cinco (45) novos projectos de investimento em diversos sectores, nomeadamente indústria transformadora, hotelaria e turismo, saúde, alimentar, agroindústria, serviço e comércio, avaliados em 251.401.733,28 USD, cuja implementação criarão 4,076 postos de trabalho directos. Destes projectos, quinze (15) estão já em fase de implementação e virão dar uma nova dinâmica no cumprimento da missão produtiva da ZEE. Ainda para este ano, a ZEE recepcionou até ao momento 9 projectos de intenção de investimentos sendo que 7 (sete) são nacionais e 2 (dois) estrangeiros, nomeadamente da China e Eritreia, todos eles alinhados ao PRODESI. A previsão orçamental é que sejam materializados 16 projectos até Dezembro.

Que condições de investimentos a ZEE proporciona aos investidores?

São diversas e fruto disso houve aumento na atracção de investimento para ZEE no terceiro trimestre, comparativamente ao primeiro semestre deste ano. No primeiro semestre de 2020, recebemos 4 intenções de investimentos, na ordem de USD 102.149.702,84, com previsão de se proporcionar 675 postos de trabalho, sendo 548 nacionais e 127 estrangeiros. Já neste início do terceiro trimestre, foram recepcionadas 5 intenções de investimentos, na ordem de 194.312.812,23 USD representando um aumento de 90% do valor de investimento, comparativamente ao semestre passado, com a previsão de proporcionar 1363 postos de trabalho, sendo 1316 nacionais e 47 estrangeiros. A implementação destes projectos contribuirão para o aumento da produção nacional nos sectores eléctrico, produção de lacticínios, massa alimentar, água mineral, enchimento de gás butano e produção de medicamentos.

Face ao incidente que ocorreu recentemente na ZEE, que culminou com a suspensão da actividade da Nice South Atlantic, qual é o número de empresas que funcionam com Alvará de Licença Industrial provisório?

Das novas indústrias instaladas, apenas seis estão nesta condição, mas vale realçar que ainda estão dentro do prazo permitido por lei. Entretanto, importa salientar que a atribuição de alvará de licença industrial em Angola, incluindo na ZEE, é uma função da responsabilidade do Ministério da Indústria e Comércio. E todo o processo documental que leva a atribuição do documento decorre directamente entre o Promotor e o Ministério da Indústria. Informo ainda que a Nice South Atlantic já retomou às suas actividades esta semana.

Caso haja, como é que está a ser acautelada a situação para que não volte a acontecer o mesmo que se deu com a produtora de detergentes?

Embora o Regime Jurídico da ZEE prevê a criação de um guiché único, no qual todos estes aspectos documentais possam ser tratados internamente, os serviços prestados ainda não cobrem o processo de legalização e licenciamento das empresas. Enquanto isso, todas as empresas que funcionam na ZEE operam com base no espírito da legalidade e responsabilidade institucional. Nestes casos, é sempre responsabilidade das empresas efectuarem as actualizações documentais junto de todas as entidades competentes (Ministérios), já que, neste aspecto, à ZEE cabe apenas acompanhar e incentivar a legalidade.

Como caracteriza o sector industrial do País?

A produção nacional já começa a apresentar um certo nível de qualidade. O sector industrial do País ainda está aquém das nossas reais necessidades de consumo do Feito em Angola. Angola é um País potencialmente rico em todos os aspectos, essencialmente em recursos que podem contribuir para uma indústria transformadora forte. Contudo, é evidente a alta dependência do nosso sector industrial da importação de matérias-primas, o que fragiliza o nosso potencial.

Que contributo a ZEE pode oferecer para o desenvolvimento do sector industrial e da economia, de uma maneira geral?

A ZEE tem como missão desenvolver e gerir espaços infraestruturados, actuando de forma ética, e segura, fornecendo produtos e serviços com qualidade e confiabilidade, contribuindo para o desenvolvimento de um tecido empresarial fortalecido capaz de substituir importações, exportar, gerar emprego e renda. Até 2025, a nossa visão é ser uma referência nacional no desenvolvimento e gestão de espaços infraestruturados com qualidade para instalação industrial, agrícola e exploração mineira. Tudo isso na perspectiva de criar condições para a atracção de investimentos para o País, contribuindo para o aumento do nível tecnológico do parque industrial, diversificação da economia, aumento da empregabilidade e da produção nacional “.

Quais são lições que o empresariado nacional pode tirar da actual crise económica, originada pela baixa do petróleo, aliada à COVID- 19?

A primeira e mais importante lição, é a aposta na produção nacional focada na matéria-prima local, que agrega valor e torna-se alavanca de surgimento de outros negócios que complementam a cadeia produtiva, com mínima ou nenhuma dependência do exterior. A segunda tem a ver com a contínua aposta no capital humano nacional. E a terceira, a contínua aposta nas tecnologias de informação. A COVID-19 mostrou que só as empresas inovadoras conseguiram e conseguirão sobreviver no futuro.

Alguns dos activos a privatizar pelo Executivo estão precisamente na ZEE. Como avalia o programa de privatizações em curso a nível do País?

A gestão do programa de privatizações de activos (PROPRIV) é coordenada pelo Ministério das Finanças. É um programa fundamental para a melhoria do Ambiente de Negócios do País, pois a contínua saída do Estado do sector empresarial, vai permitir que os privados assumam na economia um papel preponderante e agreguem valor a ela, devendo o Estado exercer o seu verdadeiro papel de agente regulador. Contudo, acreditamos que ao nível da ZEE e decorrente do papel e necessidades continua de se proporcionar o seu desenvolvimento sustentável, equacionar-se-á a existência de soluções alternativas que permitam que ela possa garantir fontes contínuas de arrecadação de receitas, através de um modelo de alienação planificada daqueles activos cujo valor de mercado se enquadre nas prioridades por si identificadas, e deste modo servirem de apoio ao crescimento da Zona Económica Especial. E por intermédio da criação de parcerias Público Privadas será possível reduzir a exposição financeira excessiva do Estado, tendo em conta os investimentos por si já realizados até a data, resultando, deste modo, numa redução significativa dos encargos associados à sua gestão.