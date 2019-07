Zona Especial de Economia Marítima de São Vicente, Cabo Verde, será “aprovada em breve”

Segundo MacauHub, Ulisses Coreia e Silva fez este anúncio no acto da abertura do Fórum de Investimento de Cabo Verde 2019, que reúne mais de 400 participantes, tendo acrescentado estarem em curso reformas no sentido de posicionar o país como uma “plataforma no Atlântico Médio.”

“Estamos num momento crucial no processo de desenvolvimento de Cabo Verde orientado por um objectivo estratégico”, assinalou o primeiro-ministro, para quem se pretende tornar o país com “relevância no Atlântico Médio” em termos económicos, de segurança e da diplomacia para a “paz e promoção da liberdade e da democracia.”