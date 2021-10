Zelar pelo equilíbrio dos 28

A função principal de Werner, enquanto membro máximo da Comissão Executiva, consiste em garantir a supervisão (colectiva), preparar, assegurar a execução das medidas e decisões do Conselho de Administração do BEI, accionista maioritário do Fundo Europeu de Investimento (FEI), criado para apoiar pequenas e médias empresas.

Economista de formação (Universidade de Colónia - Alemanha), antes de chegar à presidência da entidade financeira criada em 1958, no âmbito do Tratado de Roma, exerce o cargo de ministro de Estado da Europa (Minister of State of Europe) durante dois anos (2009 - 2011). Já passou pelo Bundestag (parlamento alemão) de 1987 a 2012.

Pelo currículo, Werner Hoyer faz parte da classe política alemã mais influente, foi ministro de Estado (staatsminister) dos Negócios Estrangeiros no quinto governo do chanceler Helmut Kohl, tendo representado a Alemanha nas negociações que resultaram no Tratado de Amesterdão e posteriormente ao Tratado de Nice.

Volta a ocupar o mesmo cargo no segundo governo de Angela Merkel (28 de Outubro de 2009), mas demite-se em 2012. Werner Hoyer foi determinante para Alemanha aderir a moeda única (Euro). Ainda no mesmo ano é designado presidente do BEI.