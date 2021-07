ZEE aprova 10 projectos avaliados em 77,4 milhões USD

A Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo aprovou, em seis meses deste ano, um total de 10 projectos, avaliados em 77,4 milhões USD , segundo o presidente do Conselho de Administração, António Henriques da Silva.

António Henriques da Silva disse, citado pela Angop, que o respectivo valor será investido em projectos dos sectores alimentar (3), energia (2), habitação, siderurgia, cerâmica, farmacêutica e centro de inspecção de veículos automóveis, todos com um projecto cada.

Ao intervir no acto da apresentação pública dos membros da direcção da Associação Angolana dos Jovens Produtores, que teve lugar sexta-feira última, na ZEE, o gestor referiu ainda que dos dez projectos aprovados cinco são de origem angolana, dois do Rwanda, enquanto a Índia, Eritreia e Alemanha contam com um projecto cada.

O também PCA da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) avançou a previsão de criação de 1 087 novos postos de trabalho, quando os projectos aprovados estiverem em pleno funcionamento.

António Henriques da Silva lembrou também que, em Abril deste ano, foi lançada a plataforma "Bolsa de Oportunidades”, com o objectivo de aproximar os empregadores aos candidatos às vagas de emprego na ZEE, com maior realce ao primeiro emprego para os jovens.

Apesar do investimento obtido nos primeiros seis meses de 2021, a fonte sublinhou que a ZEE ainda precisa de cerca de 60 milhões USD, para áreas de expansão e aumento da produtividade. Neste momento, precisou, têm um registo de mais seis mil empregos criados em dois anos.

"De Agosto de 2018 a Dezembro de 2020, a Zona Económica Especial contabilizou mais de seis mil postos de trabalho, fruto do pleno funcionamento de 10 projectos empresariais, numa lista de 40 aprovados neste período. Dos 40 projectos aprovados, em dois anos, 10 estão em pleno funcionamento, 10 em fase de montagem de equipamentos e os restantes em construção", afirmou. Quanto ao resultado líquido do exercício económico de 2020, a ZEE registou um saldo de 94,1 milhões Kz, o que representa uma redução de 82%, em relação a 2019.