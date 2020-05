Zâmbia: “Dívida pública é insustentável” diz ministro das finanças

Bwalya Ng'andu ministro das finanças da Zâmbia em uma entrevista à estação pública de televisão local, e citada pela agência de informação financeira Bloomberg, diz que o país foi demasiado ambicioso no endividamento nos últimos anos, o que levou a uma situação insustentável do ponto de vista das finanças públicas.

O país da África Austral parou de contrair nova dívida comercial e está a tentar cancelar alguns empréstimos que foram contraídos, mas ainda não recebidos, disse o governante durante a entrevista.

A Zâmbia está também a tentar reestruturar os empréstimos já parcialmente pagos, numa tentativa de garantir a sustentabilidade da dívida, que lhe permita aceder ao financiamento de emergência do Fundo Monetário Internacional, que está actualmente vedado devido ao facto de a dívida ser considerada insustentável e não haver, assim, garantia de pagamento ao FMI pelo país.

Quando questionado sobre se a dívida é insustentável, Bwalya Ng'andu respondeu: "Toda a gente sabe isso", naquela que foi a declaração mais forte sobre o elevado endividamento até hoje, e na qual considerou que a reestruturação é "um exercício de gestão de risco".

O ministro das Finanças já escreveu aos credores com os quais assinou empréstimos mas ainda não recebeu as verbas, pedindo-lhes que cancelem ou reduzam os projectos, mas três meses depois, a maioria ainda não respondeu, explicou o governante.

A Zâmbia acredita que pode “poupar” até 3,1 mil milhões USD com esta iniciativa, que se junta, o que compara com os cálculos apresentados em Fevereiro, quando o Governo disse que poderia reduzir o total de 7 mil milhões USD contraídos mas não recebidos, para 5 mil milhões USD.

As declarações do ministro surgem na mesma altura em que a UNECA está a ter reuniões com os ministros das Finanças africanos, na sequência da discussão pública que tem existido nos mercados financeiros africanos sobre como os governos podem honrar os compromissos e, ao mesmo tempo, investir na despesa necessária para conter a pandemia da COVID-19.

A assunção do problema da dívida como uma questão central para os governos africanos ficou bem espelhada na preocupação que o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial dedicaram a esta questão durante os encontros anuais, que decorreram em Abril em Washington, nas quais disponibilizaram fundos e acordaram uma moratória no pagamento das dívidas dos países mais vulneráveis a estas instituições.

Em 15 de Abril, também o G20, grupo das 20 nações mais industrializadas, acertou uma suspensão de 20 mil milhões USD, em dívida bilateral para os países mais pobres, muitos dos quais africanos, até final do ano, desafiando os credores privados a juntarem-se à iniciativa.

O Instituto Financeiro Internacional (IFI), representante dos credores, tem estado em reuniões com a UNECA e os ministros da Finanças para tentar encontrar uma solução que permita honrar os compromissos financeiros e, ao mesmo tempo, garantir margem orçamental para lidar com a crise decorrente da pandemia da COVID-19.

Na semana passada, os credores dos países africanos anunciaram a criação de um grupo de trabalho especificamente sobre as finanças do continente e sobre a adesão à iniciativa suspensão de dívida decidida pelo G20, que a Moody's diz que pode ajudar a curto prazo, não tem fundos suficientes e não resolve o problema da tendência do aumento da dívida.