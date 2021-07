Zahara assume dívida contraída na rede Kero

A rede, representada em Luanda e nalgumas províncias do País, tem uma dívida com fornecedores internos avaliada em 6,9 mil milhões de kz, além de compromissos dessa mesma natureza no exterior, com base em informações obtidas num webinar de preparação para o concurso público, realizado esta quarta-feira, em Luanda.

O lançamento do concurso está previsto para quinta-feira, com o anúncio do vencedor, a adjudicação e celebração do contrato de exploração a ocorrerem até finais de Setembro.

Três multinacionais já manifestaram o interesse, nomeadamente a sul-africana Shoprite, a francesa Carrefour e o grupo angolano Score Distribuição (Deskontão).

Detido em 90% por capital social do Estado e em 10 pela Zahara Comércio, as dívidas serão liquidadas por esta última empresa, mesmo que seja depois da cessão de exploração.

O representante do IGAPE, Domingos Francisco, que apresentou os activos da rede na sessão de auscultação, avançou que decorrem negociações com os bancos comerciais para contratar financiamentos destinados a pagar as dívidas aos fornecedores nacionais.

A dívida está em fase de estruturação avançada, havendo perspectivas positivas quanto à regularização: não está previsto qualquer perdão, havendo negociação para a obtenção de uma moratória de seis a oito meses, que permita à empresa ter o "fôlego” de tesouraria necessário para que, após o término de cessão, o grupo esteja em condições de a amortizar.

No conjunto, as lojas tiveram uma facturação na ordem de 41 mil milhões de kz em 2020 e um total de 6,4 milhões em bilhetes de entrada nos seus parques de estacionamento.