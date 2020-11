Woodside iniciará campanha de perfuração em Sangomar, no Senegal, em 2021

A produtora australiana de gás natural, Woodside Energy, anunciou um atraso em suas actividades de perfuração nos poços offshore de Sangomar, no Senegal. A empresa adiou as actividades para o segundo trimestre de 2021 devido aos efeitos da COVID-19 na indústria de óleo e gás.

O início da campanha, que compreende 23 poços, estava previsto para o primeiro trimestre de 2021. Devido ao carácter internacional do projecto, a Woodside iniciará a perfuração em 31 de Junho de 2021. No entanto, o primeiro barril do desenvolvimento da fase 1 o campo de Sangomar ainda está em andamento para entrega em 2023.

“Por enquanto, temos tido sucesso em mitigar e sustentar os impactos da COVID-19. Na verdade, é evidente que, desde o surgimento da COVID-19, tivemos sérios problemas para organizar a mobilidade e o fornecimento de pessoal. Mas conseguimos, com a estreita colaboração de todos os jogadores, em manter o prazo ”, disse Géraud Moussarie, Diretor da Woodside Energy.

A Woodside espera concluir a aquisição da participação da parceira da Joint Venture (JV) Cairn Energy na JV antes do final do ano.