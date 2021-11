WAYFEX sem licença do BNA para actividade cambial

A instituição financeira portuguesa WAYFEX não tem licença do Banco Nacional de Angola (BNA) para o exercício de quaisquer actividades no País, de acordo com uma nota divulgada pelo banco central, em reacção a notícia publicada no Jornal de Negócios, na edição de 27 de Outubro de 2021.

Segundo aquele órgão noticioso, a WAYFEX lançou uma nova solução de swaps transfronteiriços, em parceria com a UNITRANSFER e o WELLS FARGO, com aval do BNA a fim de chegar aos 100 milhões USD em transacções em 2022.

O BNA assegurou que a UNITRANSFER não está habilitada para realizar operações de swaps, apesar de estar autorizada a desenvolver parcialmente a actividade cambial no País, enquanto instituição financeira não bancária.

“O mercado cambial angolano está a operar em condições de normalidade e estabilidade, não reconhecendo, actualmente, quaisquer reclamações por falta de divisas para a cobertura de operações legítimas sobre o estrangeiro”, informa o banco central no comunicado.

Para evitar fraude e outras anomalias no circuito cambial, o BNA alerta aos cidadãos e empresas, no sentido de as operações cambiais serem realizadas unicamente junto de entidades autorizadas, podendo a lista ser consultada na sua página oficial.