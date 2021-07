Wall Street segue em terreno negativo e preço do petróleo também cai

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa acentuada no início da sessão, com os investidores preocupados com o avanço da variante delta da COVID-19 e com o efeito que pode ter na recuperação económica.

Às 15h00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,90% para 34.020,63 pontos e o Nasdaq recuava 1,55% para 14.203,09 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 1,16% para 4.276,84 pontos.

Entre os valores mais afetados pelas quedas figuravam os de empresas que beneficiaram com a reabertura económica, como as companhias aéreas ou de cruzeiros, devido ao receio que voltem a aumentar as restrições para conter a pandemia.

Nas 30 cotadas do Dow Jones, a Boeing liderava as descidas ao cair 4,43% e a Walmart destacava-se pela positiva ao avançar 0,82%.

Segundo noticiou a Lusa, o preço do barril de petróleo do Texas abriu com uma queda de 3,37% para 69,39 USD no mercado nova-iorquino, depois do acordo alcançado no fim de semana pela aliança de exportadores de petróleo da OPEP+ para aumentar gradualmente a produção a partir do próximo mês.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão em baixa, num contexto de preocupação com a subida da inflação nos Estados Unidos. O Dow Jones cedeu 0,86% e o Nasdaq 0,80%.