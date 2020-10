Wall Street pode convocar eleições antecipadas

Com um número sem precedentes de cédulas de correio a serem contadas, as organizações de notícias provavelmente terão extrema cautela antes de declarar um vencedor na noite da eleição. Wall Street, por outro lado, não é conhecida por sua paciência.

Os investidores estarão examinando de perto os resultados dos principais estados do campo de batalha , especialmente os da Costa Leste que tiveram uma vantagem inicial na contagem dos votos.

Embora as redes de TV possam não ter confiança suficiente nas horas imediatas após o fecho das urnas para anunciar se o presidente Donald Trump foi reeleito, o escrito pode já estar na parede nos mercados financeiros.

“Na noite da eleição, acho muito provável que o mercado declare o vencedor antes das redes de notícias”, disse Ed Mills, analista de política da Raymond James, à CNN Business.

Como jogadores de pôquer experientes, os investidores buscarão “pistas” de uma varredura democrata que abre caminho para trilhões USD em gastos federais que poderiam impulsionar a economia. Isso provavelmente aumentaria os estoques.

Uma vitória do presidente Trump também pode ser vista como positiva para os mercados, porque removeria o espectro de impostos e regulamentações mais altos e eliminaria o risco de uma eleição contestada.

Os mercados estarão em alerta máximo para sinais de uma eleição contestada um cenário de pesadelo para Wall Street que faria os mercados despencarem por causa da vasta incerteza que representaria.

A Carolina do Norte pode oferecer uma pista antecipada

Em particular, Mills disse que os investidores vão se concentrar na Carolina do Norte e em seus 15 votos eleitorais.

Trump venceu a Carolina do Norte por quase quatro pontos percentuais em 2016, mas está atrás de Joe Biden em 48% a 46% na média da CNN Poll of Polls. E o senador republicano da Carolina do Norte Thom Tillis está em um empate com o desafiante democrata Cal Cunningham.

Ao contrário de alguns estados, como Minnesota, onde a contagem dos votos pelo correio começa após o encerramento das urnas no dia da eleição, o Estado de Tar Heel começou a contar os votos na terça-feira, 14 dias antes da eleição. Esse tempo extra significa que a contagem dos votos pode ser conhecida mais cedo do que em outros estados.

“Se Joe Biden for declarado o vencedor na Carolina do Norte na noite da eleição e Cal Cunningham ganhar a cadeira no Senado, ficará bem claro que é uma vitória democrata”, disse Mills.

Ele observou que a Carolina do Norte está três estados além da Pensilvânia na lista do FiveThirtyEight de estados “decisivos” com maior probabilidade de dar o voto decisivo no Colégio Eleitoral.

Em outras palavras, um Biden bem definido na Carolina do Norte sugeriria uma grande noite para os democratas.

“Os mercados dirão, ‘OK, se Biden venceu a Carolina do Norte, então ele ganhou o suficiente nos Estados indecisos para colocá-lo acima de 270’”, disse Mills.

A eleição contestada é o medo nº 1

Uma declaração antecipada de vitória de qualquer um dos candidatos reduziria drasticamente o risco de uma eleição contestada, que recentemente foi classificada como o medo mais commumente citado pelos gestores de carteiras consultados pela RBC Capital Markets.

Mas um golpe duplo de eleição sem contestação e uma onda azul que abre caminho para um poderoso estímulo fiscal pode desencadear um comício de alívio em Wall Street, disse Mills.

“O mercado ficará feliz por não ter uma situação Bush-Gore 2.0”, disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da National Securities Corporation, aludindo ao impasse de cinco semanas que se seguiu às eleições de 2000. “O mercado realmente abomina o vácuo.”

Hogan disse que, embora os mercados provavelmente subam em 2021, não importa quem ganhe, provavelmente haverá mais “vantagens” se Biden vencer. “Este mercado tem se posicionado nas pontas dos pés para uma vitória de Biden”, disse ele.

Goldman Sachs: Provável onda azul

Chris Krueger, analista de política do Cowen Washington Research Group, disse que o cenário mais provável é para uma “onda azul de Biden”, com os democratas ocupando pelo menos 52 cadeiras no Senado dos EUA.

O Goldman Sachs também está aconselhando seus clientes a se prepararem para uma possível onda azul um resultado que, segundo o banco de Wall Street, levaria a um crescimento económico mais rápido.

“Pesquisas de opinião pública, mercados de previsão e modelos estatísticos usados ​​por organizações de notícias implicam que os democratas provavelmente ganharão o controle da Casa Branca, Câmara e Senado em 3 de novembro”, escreveram os economistas do Goldman Sachs em um relatório a clientes na segunda-feira.

O Goldman Sachs espera que os gastos aumentem mais sob uma varredura democrata, estímulo que superaria os efeitos negativos dos aumentos de impostos propostos. O banco de Wall Street disse que isso inclui um enorme pacote de estímulo fiscal de cerca de 2,5 trilhões USD (supondo que um não seja aprovado antes da eleição).

Por outro lado, se os democratas ganharem a Casa Branca, mas os republicanos mantiverem o controle do Senado, o pacote de estímulo provavelmente ficará “bem abaixo” de 1 trilhão USD, disse o Goldman Sachs. Do ponto de vista do mercado, o lado positivo seria que um Senado controlado pelo Partido Republicano evitasse uma reversão dos cortes de impostos de Trump em 2017.