Wall Street inicia sessão no 'vermelho' com Amazon em queda

A bolsa de Nova Iorque iniciou hoje a sessão em baixa, com a Amazon a cair mais de 7% depois de ter divulgado vendas no segundo trimestre abaixo do que era esperado pelos analistas.

De acordo com a Lusa, às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,06% para 35.064,27 pontos e o Nasdaq perdia 0,61% para 14.687,75 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,43% para 4.400,30 pontos.

A Amazon recuava 7,4% depois de ter apresentado na quinta-feira, após o encerramento do mercado, resultados trimestrais, reportando um lucro de 7,8 mil milhões USD (6,6 mil milhões de euros) no segundo trimestre, mais 48% do que há um ano.

Entre Abril e Junho, o volume de negócios de 113 mil milhões USD representou uma subida de 27%, mas foi inferior em dois mil milhões às expectativas dos analistas.

Hoje, a Amazon anunciou que foi multada em 746 milhões de euros no Luxemburgo por não respeitar os regulamentos da União Europeia sobre os dados privados dos utilizadores da Internet.

A bolsa de Nova Iorque encerrou em alta a sessão anterior, apoiada por bons resultados trimestrais e por indicadores macroeconómicos positivos, com o crescimento da economia norte-americana a atingir 6,5% no segundo trimestre, em ritmo anualizado. O Dow Jones subiu 0,44% e o Nasdaq 0,11%.

