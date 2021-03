Wall Street encerra no ‘verde’ depois da Fed ter revisto em alta projecções para crescimento e inflação nos EUA

Os principais índices em Nova Iorque encerraram o dia em terreno positivo, depois do discurso da Reserva Federal (FED) ter revisto em alta as projecções para o crescimento e a inflação, e em baixa para o desemprego. Jerome Powell, presidente da FED, afirmou que é preciso ver mais progresso em relação às metas para começar a pensar numa alteração da política monetária. Sobre a subida das ‘yields’, sinalizou que a Fed não vê a tendência como preocupante.

Os investidores e analistas têm mostrado preocupação sobre a recente subida das taxas de juro das dívidas soberanas, e aguardavam qualquer sinal sobre como a Fed vê e vai reagir a essa tendência.

O índice industrial Dow Jones sobe 9,58% para 33.015,37 pontos. O S&P 500 ganha 0,29% para os 3.974,12 pontos. O tecnológico Nasdaq também encerra o dia no ‘verde’, a subir 0,40% para 13.525,20 pontos.

Nas empresas, destaque para a Intel (+1,54%) que viu as acções subirem na sequência do anúncio de uma parceria com a Micron (+3,72%) para o desenvolvimento e produção de chip’s de memória. A Micron diz que a ampla proliferação de inteligência artificial e os avanços na análise de dados estão a impulsionar os requisitos de processamento e que exigem uma mudança nas arquiteturas de computação, com o objectivo de colmatar a escassez de oferta a nível mundial.

Em relação ao preço do barril de petróleo, em Nova Iorque, o WTI desce 0,57% para os 64.43 USD por barril, enquanto o Brent está a valorizar 0,01% para os 67.85 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro permaneceu inalterado face ao dólar norte-americano, enquanto a libra esterlina apreciou ligeiramente (0,04%) face à moeda dos Estados Unidos, para 1,3969 USD.

Fonte: jornal Económico