VTB vende dólar ao preço mais alto do mercado

O Banco VTB África vendeu, esta terça-feira, no mercado cambial angolano, a nota de dólar com a taxa mais alta, ao cobrar 616,3710 kz, 1,71% a mais em relação à menor taxa de (606,0000) praticada pelo Finibanco.

De acordo com a tabela do Banco Nacional de Angola, que compara as taxas de 24 bancos comerciais, a taxa média apurada foi de 611,9744 kz. Os bancos de Negócio Internacional (BNI), Sol (BSol), Prestígio (BPG) e de Comércio e Indústria (BCI) constam do grupo dos cinco que apresentaram variações mais altas.

Cada um deles apresentou taxa de variação entre 1,71 e 1,41%, quando comparado à menor registada nas operações cambiais.

Em relação ao euro, o preço mais alto foi apurado no Banco Valor (725,841) e a menor no Banco Angolano de Investimentos (704,594).

A taxa média de venda da moeda europeia foi de 714,232 kz. Em ambas as naturezas (dólar e euro), 12 bancos vendem com taxas acima da média e outros 12 abaixo.

Os dados do mercado cambial, recentemente divulgados pelo BNA, confirmam a apreciação da moeda nacional em relação à moeda americana.

Neste momento, por exemplo, o diferencial cambial entre as taxas do mercado formal e informal está fixado à volta dos 5,0%.