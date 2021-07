VTB privilegia financiamento ao sector mineiro

O Banco VTB África concedeu crédito ao sector mineiro num montante de pelo menos 6,3 mil milhões de Kwanzas, no exercício económico de 2020, disse à imprensa Ricardo Seixas, representante da instituição, no Fórum Banca & Mineração, realizado em Luanda.

De acordo ainda com Ricado Seixas, o montante do crédito concedido ao sector mineiro, no ano passado, representa 60% do total de 10,6 mil milhões de financiamento aos clientes do VTB África.

A má elaboração ou falta de qualidade dos projectos apresentado à banca, como se pôde depreender do discurso de Ricardo Seixas, é a causa principal de rejeição do pedido de financiamento no VTB Africa em 2020. Também contribui para a recusa de financiamento, afirmou, a falta de viabilidade do projecto.

“As instituições financeiras têm que dar indicações aos próprios promotores sobre como devem fazer as apresentações dos projectos”, disse o representante daquele banco, esclarecendo o exercício da banca, no sentido de facilitar o processo de financiamento.

No âmbito do Aviso nº10/20 do Banco Nacional de Angola (BNA), o VTBA disponibilizou perto de 2,7 mil milhões Kz para três empresas, dando resposta ao plano de diversificação da economia, um dos principais objectivos do Executivo, depois de eclodir a crise económica, impulsionada pela baixa do preço do petróleo no mercado mundial.