VTB cede participação à sociedade britânica

A ARC anunciou ter recebido, a 10 de Dezembro, uma comunicação sobre o projecto envolvendo o banco comercial angolano e a empresa de serviços mercantis e assistência técnica, solicitando os interessados a apresentarem observações sobre a operação que considerarem relevantes.

Em Maio deste ano, o russo VTB Bank, que controla mais de metade da operação do banco angolano (50,10 por cento), declarou o projecto de venda da totalidade da participação, uma decisão da qual desistiu em Novembro, com base nos bons resultados obtidos pelo VTB África.

A decisão, comunicada pelo presidente do Conselho de Administração do VTB Bank, Andrey Kostin, previa a cedência, pelo accionista russo, de um estímulo ao “bom empenho da equipa de administradores”, que até ao final do ano deverá ser confirmada no lugar com cerca de 20 por cento de participação accionista.