VTB África diz tem havido má preparação dos projectos mineiros

O VTB África considera que tem havido uma incorrecta preparação dos projectos de financiamento, que são submetidos ao banco, por parte dos promotores, sendo um dos motivos da rejeição das propostas.

Ricardo Seixas, director de Vendas Corporativas e Desenvolvimento Multiprodutos do VTB África, que falou ao Mercado, esta semana, em Luanda, à margem do Fórum Banca & Mineração, que analisou as perspectivas de financiamento do sector mineiro, precisou que o segundo factor de recusa da instituição tem que ver com a própria viabilidade do projecto-financiamento.

Ou seja, como afirma, além de estar devidamente estruturado e enquadrado, o processo deve conter determinadas premissas para que possa ser sustentável a longo prazo.

Adianta que muitas vezes o banco dá indicações aos promotores, explicando como devem ser elaborados os projectos para que sejam aceites. Ricardo Seixas indicou também que o VTB África tem verificado que muitos dos promotores, depois de receberem os subsídios, acabam por não trazer de volta a documentação ao banco.

“Lamentavelmente, são muito poucos que o fazem, mas quando devolvem os processos dentro do critérios de análise estabelecidos, a empresa faz uma análise creditícia do projecto para depois avançarmos com uma resposta para o cliente com a máxima brevidade possível”, disse.

No entanto, explica, se porventura e em algum momento o banco perceber que essa sustentabilidade e capacidade de reembolso do financiamento não estiver coberta de garantia, o banco é forçado a declinar o projecto.

Destaca ainda que quando assim acontece, na generalidade, o banco identifica sempre as razões específicas pelas quais o projecto está a ser posto de lado, dando sempre a possibilidade de a empresa rectificar as insuficiências e ter a possibilidade de reapresentar-lho novamente.

“Inclusive, a nossa preocupação tem sido tão grande, nesse campo, que acabamos, este ano, por nos associar ao Fundo de Garantia de Crédito (FGC) para tentarmos colmatar da forma mais abrangente possível as insuficiências do projectos, uma vez que o FGC é uma peça chave na educação financeira dos promotores dos projectos”, afirma.

Lembra que o VTB está historicamente ligado ao sector mineiro e trabalha com as principais sociedades mineiras do sector e com as principais empresas prestadoras de serviços. Com efeito, nota, muitos dos financiamentos do banco recaem, em grande parte, para aquisição de equipamentos por parte dessas sociedades mineiras.

“Às vezes elas próprias adquirem os seus equipamentos ou o fazem por intermédio de empresas prestadoras de serviços”, completa, sublinhando que mais de 60% do financiamento do banco no ano passado foi direccionado ao sector mineiro, num total de 10,8 mil milhões Kz, segundo o relatório e contas do exercícios da instituição.

Investimento mineiro

Na mesma ocasião, o Presidente do Conselho de Administração (PCA) do Instituto Geológico de Angola (IGEO), Canga Xaquivuila, sublinhou que a banca pode assumir um papel dinamizador do processo de investimento mineiro, actuando fortemente como fornecedor de crédito para o sector mineiro.

Na sua alocução, Xaquivuila, precisou que os operadores mineiros têm experimentado várias dificuldades, no que toca ao acesso ao crédito, sobretudo por ser um sector de capital intensivo que requer altos níveis de investimentos com altos riscos associados.

Este facto, como diz, tem reduzido o interesse da banca nacional em investir no sector.

Compreendendo que o ambiente de negócios tem sido cada vez mais desafiante face à conjuntura económica mundial, Canga Xaquivuila destacou que a banca tem, sem sombra de dúvidas, um papel preponderante na concretização de potenciais investimentos no sector mineiro, o que pode ser um importante contributo para o desenvolvimento sustentável do País.