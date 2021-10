Voo inaugural da Turkish Airlines, ligação Istambul a Luanda

O primeiro voo da Turkish Airlines, entre Istambul e Luanda, fez-se hoje, 13, numa aeronave A330-200, no âmbito de um acordo de partilha entre a companhia turca e a TAAG.

Ao voo inaugural, efectuado nesta Quarta-feira, junta-se uma segunda frequência a Sexta-feira que sai de Luanda às 17:10 com chegada a Istambul às 05:50 do dia seguinte.

O voo desta Quarta-feira deixou capital do País às 12:25 da tarde com chegada às 22:40 do mesmo dia a Istambul.

Para as duas ligações, a Turkish Airlines deverá usar uma aeronave do tipo Airbus com capacidade para 250 passageiros, sendo 22 na classe executiva e 238 na económica.

A relação entre os dois países neste domínio decorre de um Memorando de Entendimento entre as autoridades aeronáuticas de Angola e da Turquia, assinado em Istambul, em Fevereiro de 2014.

Este memorando permite igualmente a TAAG o direito de operar até duas frequências semanais de serviço de passageiros, utilizando qualquer tipo de aeronave.

Nos termos do referido acordo, as autoridades turcas designaram a Turkish Airlines para a exploração de serviços aéreo entre os dois países, tendo a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) aprovado o programa de dois voos por semana.