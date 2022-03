Von der Leyen admite tetos máximos para gás na UE "se necessário"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admitiu hoje a fixação de tetos máximos para preços do gás, "se necessário", na União Europeia (UE), defendendo ainda compras comuns europeias e regras mais estritas para o armazenamento, avançou a Lusa.

No dia em que os chefes de Governo e de Estado da UE se reúnem em Bruxelas para, no segundo dia de cimeira europeia, debaterem a crise energética exacerbada pela guerra da Ucrânia dada a dependência europeia dos combustíveis fôsseis da Rússia, Ursula von der Leyen reconhece os actuais preços "elevados e voláteis do gás".

"É por isso que propomos a aquisição comum de gás e regras mais estritas para o armazenamento", vinca a responsável, numa publicação na rede social Twitter, enquanto está reunida com os líderes dos 27.

"Se necessário, podemos considerar a fixação de preços máximos" do gás, admite Ursula von der Leyen, como solicitado por alguns Estados-membros.

Além disso, "utilizaremos instalações de armazenamento em alguns Estados-membros, para benefício de todos", já que só 18 dos 27 têm estas infra-estruturas, adianta, defendendo ainda aposta no gás natural liquefeito (GNL), cujo consumo na UE só corresponde a 16% do mercado global, contra uma percentagem de 75% de consumo de gás do mercado global de gasodutos.