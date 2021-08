Volume de negócios Angola e China cresce 24% no primeiro trimestre

O volume de negócios entre Angola e a China registou, no primeiro trimestre deste ano, um crescimento de cerca de 23,9% calculado em 10,5 milhões USD (cerca de 6,6 mil milhões Kz).

A informação foi avançada ontem pelo embaixador da China em Angola, Gong Tao, numa conferência de imprensa, que visou apresentar o balanço das suas actividades ao longo de 2020.

O diplomata referiu que em 2020 o volume de negócios entre os países teve uma queda acentuada de 37%.

De acordo com a Angop, do total do valor das trocas comerciais, a parte chinesa importou de Angola o equivalente a 9,5 milhões USD com um crescimento de cerca de 21,6%.

Para Angola, a China exportou bens avaliados em 1,3 mil milhões USD, num crescimento de 50 %.

A queda do volume nas trocas comerciais entre os dois países tem, entre as causas, os efeitos da pandemia da Covid-19, que afectou o mercado petrolífero, uma vez que o petróleo é o principal produto que Angola vende à China.

“A China continua a manter o estatuto de maior parceiro comercial de Angola e as cooperações comerciais entre os países são de benefício mútuo”, disse o embaixador.

Em relação à moratória da dívida de Angola com a China, o embaixador explicou que as empresas encarregues do serviço de dívidas continuam a manter diálogo com Angola para chegar a um acordo de moratória de serviço de dívidas.