Vodafone facturou 11.101 milhões no primeiro trimestre de 2021

A companhia britânica de telefones móveis Vodafone facturou 11.101 milhões de Euros no primeiro trimestre do ano fiscal (Abril-Junho), mais 5,7%do que no mesmo período do ano passado.

No comunicado enviado à Bolsa de Londres, a empresa refere que a facturação por serviços aumentou 3,1%, até 9.390 milhões de Euros, destacando o rendimento do mercado alemão que cresceu 1,1%.

A empresa fornece ainda dados referentes ao "crescimento orgânico" que diz respeito à facturação do grupo e que aumentou 5,6% no primeiro trimestre do ano fiscal 2021-22 e a facturação por serviços: mais 3,3% sendo que a facturação da Alemanha cresceu 1,4%.

Por países, a nota indica que o "crescimento orgânico" da facturação por serviços foi de 2,5% no Reino Unido, 0,8% em Espanha mas baixou 3,6% em Itália.

O aumento total do mercado europeu correspondeu a 4,2%.

A Vodafone explica que a evolução dos contratos móveis situa-se nos 1,6 pontos percentuais, abaixo do valor registado antes da crise sanitária advertindo que a actividade comercial ainda "não regressou às condições normais".

A facturação por roaming e utilização por parte de "visitantes" aumentou 56% no primeiro trimestre fiscal, em relação aos valores do ano passado, mas continua abaixo do nível registado antes da pandemia de COVID-19.

O presidente da Vodafone, Nick Read, disse que está "satisfeito" por se verificar "o regresso ao crescimento de facturação por serviços na Europa e em África", impulsionado por segmentos de negócio por parte de consumidores e pelas empresas, na maioria dos mercados.