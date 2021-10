Visionário do ICBC

Liao Lin é o presidente do Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), maior instituição bancária do mundo, cujo activo ronda os 5,11 biliões USD. Exerce cumulativamente os cargos de director executivo e de director-geral de Risco (2019).



Assume um papel estratégico no Industrial and Commercial Bank of Chine (ICBC), razão pela qual é considerado o braço-direito do chairman da instituição (Chen Siqing), facto que o leva ser reverenciado no sistema financeiro chinês e no mercado asiático.



O percurso profissional de Liao Lin no sistema financeiro chinês ganha relevância em 1989 ao fazer parte do China Construction Bank (CCB), no qual chega a exercer o cargo de vice-director-geral da filial Guangxi. Anos depois, assume a direcção-geral da Ningxia Branch, Hubei Branch e Beijing Branch of China Construction Bank.



O desempenho profissional de Liao Lin nas unidades do CCB surpreende (pela positiva) as instâncias superiores do banco, como reconhecimento do trabalho efectuado é designado Chief Risk Officer e Executive Vice-presidente do China Construction Bank.



Liao Lin é doutorado em ciência da gestão pela Universidade Sudoeste de Jiaotong; detém o título de economista sénior.