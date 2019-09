Violência xenófoba na África do Sul já afecta economia de Moçambique

Todos os dias costumam chegar ao mercado grossista do Zimpeto, em Maputo, vários produtos vindos da África do Sul, como tomate, batata, cebola e pepino. No entanto, há mais de duas semanas que o camião da vendedora Emília Nhantumbo não entra no país vizinho devido aos ataques xenófobos.

“Dificilmente viajamos, por causa da xenofobia. Temos medo. Primeiro, são bandidos e agora, com estes ataques de carros, realmente é difícil viajar”, explica.

A situação na África do Sul está a levar alguns vendedores do mercado a aumentar os preços: “Tudo ficou parado devido ao medo que os motoristas e os próprios clientes têm de entrar na África do Sul. Agravámos os preços por medo, porque não sabemos quando é que vamos adquirir de novo a mercadoria”, revela António Jemusse, outro comerciante do Zimpeto.

Para os importadores, não há outra alternativa senão trazer os produtos da África do Sul, explica Sudekar Novela, o presidente da Associação dos Importadores Informais, vulgo “Mukheristas”: “Nós ainda dependemos muito da África do Sul. A nossa economia ainda está em baixo comparativamente com a da África do Sul. Ainda temos muito desemprego em Moçambique”.