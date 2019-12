O Orçamento, que pode ser consultado aqui, prevê despesas e receitas de cerca de 17 mil milhões USD, crescimento de 1,8% e um índice de inflação de 24%.

O OGE2020 foi aprovado pelos deputados no passado dia 12 de Dezembro com 119 votos a favor, 46 contra e com nove abstenções.

O OGE 2020 ainda contará com as receitas petrolíferas como a maior contribuinte, com 34, 9% do total, e com um aumento nas receitas não petrolíferas em 1,9%.