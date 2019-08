Vera Daves: “Temos que sair da letargia que impede de resolver problemas”

A secretária de Estado das Finanças e Tesouro, Vera Daves, assumiu, na sessão de apresentação do Propriv 2019-2022, que o programa de privatizações traz um novo paradigma para Angola.

Disse que, numa primeira fase, haverá dores do processo e alguns receios. Vera Daves disse ainda que “é preciso garantir que no final do processo o País saia da letargia que tem impedido de resolver problemas como o emprego, a competitividade e a eficiência”, disse, quando falava esta manhã na cerimónia de apresentação do programa de transferência de activos do Estado para o sector privado.