Vera Daves reúne em Washington com FMI e Banco Mundial

A Ministra das Finanças, Vera Daves De Sousa, manteve encontros na sede do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington, com o Director do Departamento Africano, Abebe Selassie, e o Chief of Mission, avançou hoje o ministério das Finanças (Minfin) nas redes sociais.

De acordo com o Minfin, as duas reuniões serviram de antecâmara ao trabalho das equipas técnicas no próximo mês de Outubro para a última sexta e última avaliação do programa de Financiamento Alargado (EFF, na sigla em Inglês).

Na quinta avaliação, o FMI aprovou o desembolso de 772 milhões USD e soltou uma série de elogios dirigidos às autoridades angolanas, nomeadamente o empenho nas políticas do programa, em Junho último.

Na manhã desta quarta-feira, Vera Daves de Sousa encontrou-se com o vice-Presidente do Banco Mundial para África a fim de avaliar a carteira de projectos, novas possibilidades de financiamento e assistência técnica com perspectiva de médio e longo-prazos.

“A recente avaliação das agências de Rating mereceu uma referência positiva das partes, confirmando o trabalho em matéria de consolidação fiscal”, indica o Minfin.

À tarde, a ministra reuniu com a directora Executiva da Constituência do Grupo Africano do FMI, Ita Mary Mannathoko.

“Durante o encontro abordaram a situação macro-económica e a forma como a constituência pode continuar a apoiar o desenho de medidas, buscando a experiência de vários países da região, muitos deles com uma estrutura económica e desafios similares, lê-se na publicação do ministério.

Recentemente, em entrevista ao Jornal Mercado, o representante residente do FMI em Angola, Marcos Souto, disse que o País fez um esforço hercúleo, no sentido de controlar a gestão das finanças públicas, o esforço fiscal, principalmente no controlo das despesas.