Vera Daves reafirma compromisso inadiável do Executivo com o sector social

A Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa trabalhou nesta quinta-feira, 9 de Setembro, na cidade do Cuito, província do Bié, onde manifestou o seu agrado pela conclusão e qualidade de algumas obras, ao mesmo tempo que serão identificadas soluções financeiras para as obras paralisadas.

“O balanço é positivo. Tivemos uma visita bastante produtiva, pois ficamos bastante agradados com o que vimos do ponto de vista da qualidade das infra-estruturas que já foram concluídas e outras que estão prestes a estar concluídas, inseridas no PIIM. Reiteramos ao Governo Provincial e às Administrações Municipais que o compromisso do Executivo com o sector social é inegociável, de modo que podem contar connosco no que diz respeito a encontrarmos soluções para as obras paralisadas, como escolas e apetrechamento de hospitais (...) e estes equipamentos possam ser colocados à disposição dos cidadãos e dos munícipes do Cuito”, afirmou a Ministra em declarações à imprensa, no balanço da sua visita.

“A nossa missão é identificar recursos financeiros para que estas obras paralisadas sejam concluídas”, assegurou.

No que diz respeito aos projectos prioritários sem financiamento garantido e que foram identificados pelo Governo da Província do Bié, a Ministra das Finanças esclareceu a estratégia da “busca de soluções financeiras para atender a essas preocupações, numa lógica gradual”, e manifestou “o total alinhamento às prioridades identificadas pelo Governo da Província, como é o caso da electrificação dos municípios, construção dos sistemas de captação de água e mini-hídricas e das infraestruturas integradas da cidade do Cuito”.

Por isso, disse a Ministra, “saímos daqui com o compromisso de identificar soluções financeiras para atender a estas preocupações, sendo que relativamente às infra-estruturas integradas do Cuito essa solução já foi identificada e trabalhada com o MINOPOT, uma vez que esse projecto é de âmbito central”.