Vera Daves exonera Cláudio Paulino e nomeia José Leiria para o cargo de PCA da AGT

A Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa realizou uma reestruturação na Administração Geral Tributária (AGT) nesta sexta-feira (21) e nomeou para o cargo de Presidente do Conselho de Administração (PCA), José Nuno Vieira Leiria, em substituição de Cláudio Paulino dos Santos, soube o Mercado através de uma nota de imprensa.

José Nuno Vieira Leiria foi Administrador da AGT durante dois anos, passou pela Direcção de Tributação Especial (DTE), Direcção de Cadastro e Arrecadação (DCA), Gabinete Jurídico (GJ) e pelo 4º serviço Regional Tributário.

A ministra das Finanças nomeou também dois novos administradores para a AGT, Roberta Vieira Lazzerini Malaquias, até aí directora-adjunta do Serviço Nacional de Contratação Pública, e Nerethz Faria Coelho da Cruz Tati, ex-directora da Direcção dos Serviços Aduaneiros da AGT. As duas novas administradoras substituem Santos Augusto Mussamo e Mónica Luena Ferreira Carneiro, ambos exonerados do cargo, por despacho ministerial.

Igualmente, foram nomeados Abraão Paulo Sakelo para o cargo de Director Geral Adjunto para a Área de Infraestruturas do Serviço de Tecnologias de Informação e Comunicação das Finanças Públicas e Ruben Paxi Quissanga para o cargo de Director Geral Adjunto para a Área de Sistemas de Informação do Serviço de Tecnologias de Informação e Comunicação das Finanças Públicas.

Os dados de 2021 apontam que a AGT realizou um total de nove leilões “online” de mercadorias diversas, tendo resultado numa arrecadação de 826 milhões Kz.

A AGT encerrou 2021 com um cadastro de 6,2 milhões de contribuintes e uma receita de 9,9 biliões Kz, um salto de 45,6% em comparação com os 6,8 biliões Kz arrecadados em 2020.

A reforma tributária, iniciada há cerca de 10 anos, impactou na arrecadação de receita fiscal de modo muito significativo, sendo que de 2010 a 2021 a receita cresceu em média 17 % ao ano.

Este valor foi influenciado pelos últimos três (3) anos (2019, 2020 e 2021), em que as receitas cresceram respectivamente 25, 42 e 24 %.