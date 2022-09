Vera Daves empossa novos responsáveis das Finanças Públicas

A ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, empossou esta quarta-feira, em Luanda, os novos responsáveis, recentemente nomeados, para funções de Direcção e Chefia, no contexto de um processo de movimentação de quadros tendo em vista uma melhoria da performance do sector.

Neste sentido, segundo a nota a que o Mercado teve acesso, o novo Director Nacional do Tesouro é Marlon Roberto Varela de Lima, e Rafael Lopes Carquejo o novo Director Nacional do Investimento Público.

Manuel António Freire passa para Director do Gabinete Jurídico e Hermenegildo Kosi tomou posse como Director do Gabinete de Recursos Humanos. Polonga Guimarães é a nova Directora do Gabinete da Ministra das Finanças e Maria Carlota Van-dúnem a nova Secretária-geral deste departamento ministerial. Por seu turno, Adilson Sequeira, Cláudia Pinto e Saidy dos Santos Fernando foram empossados como Consultores da Ministra das Finanças.

Tomaram igualmente posse a nova Directora Nacional do Património de Estado, a Directora-geral do Serviço Nacional da Contratação Pública (SNCP) e os directores-adjuntos do SNCP e da Unidade de Gestão da Dívida Pública, respectivamente Sónia Guilherme, Lígia Vunge, Osvaldo Ngoloimwe e Júlia Silva. Os Directores dos Gabinetes dos Secretários de Estado, seus consultores e alguns Chefes de Departamento foram também empossados.

Vera Daves de Sousa dirigiu-se aos empossados para agradecer a disponibilidade, ao mesmo tempo que solicitou o seu empenho, espírito de serviço e capacidade de trabalho em equipa, em prol de uma melhor performance das Finanças Públicas.

“Temos direito à vida privada, mas devemos ter o bom senso e estar disponíveis para apoiar e antecipar as soluções. Apelo à responsabilidade e integridade de cada um de vós para que vivam orgulhosamente do vosso trabalho. De modo que, peço que durmam e acordem sempre a pensar em formas de capitalizar a actividade deste ministério, com espírito de missão para ajudar Angola a crescer”, apelou a responsáveis pelas Finanças do País.

Ottoniel dos Santos e Juciene Cristiano de Sousa são os Secretários de Estado para as Finanças e Tesouro e do Orçamento e Investimento Público respectivamente.