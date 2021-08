Vera Daves abre ciclo de conferências sobre OGEs

O Ministério das Finanças (MINFIN) disponibiliza no quadro da preparação do OGE/2022 e através do qual busca, de igual modo, colher opiniões de sectores, possivelmente, não abrangidos nas auscultações prévias que têm sido desenvolvidas na preparação da proposta do orçamento, a par da iniciativa “Orçamento Cidadão”.

Como habitual, depois desta abertura, seguem-se temas diversos com a intervenção de directores do Minfin e representantes de organismos parceiros.

Na sessão de abertura do ano passado, por exemplo, aquando da preparação do OGE 2021, a directora da Direcção Nacional do Orçamento de Estado (DNOE) sobre o tema “Os Desafios da Execução Orçamental em tempos de COVID-19”.

Segundo a directora, está a trabalhar num Quadro Fiscal de Médio Prazo (QFMP) que é um documento que delimita e prioriza as receitas e despesas do programa do Executivo e também no Orçamento Programa que é um trabalho conjunto com o Ministério da Economia e Planeamento para que o “Orçamento Programa” seja efectivo e seja visível aquando da sua execução com o fim de conseguir ver o que está orçamentado, quais são os métodos e objectivos e o que foi cumprido”.

Eliana Santos esclareceu, igualmente, que o desafio principal é descomplicar o OGE e torná-lo numa ferramenta mais simples e acessível a todos, uma vez que OGE tem como objectivo assegurar o cumprimento das funções elementares do Estado, corrigir imperfeições do mercado ou atenuar os seus efeitos, manter a estabilidade económica e social, melhorar a distribuição de renda, e fomentar o crescimento económico.

Segundo Eliana Santos, com o aumento exponencial do número de casos de COVID-19 e o agravamento das medidas de prevenção, o sector petrolífero foi naturalmente afectado, tendo o preço do Brent caído no primeiro trimestre de 2020, de 69 USD por barril para 22,8.

Em Angola, relativamente ao Produto Interno Bruto, a taxa de crescimento para o ano de 2020 foi revista em baixa em 5,4 pontos percentuais, fixando-se em 3,6%.