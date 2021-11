Venezuela tem 84,5% da população no sector informal

Pelo menos 84,5% dos venezuelanos trabalha no sector informal, segundo dados de um relatório elaborado pelo Instituto de Investigações Económicas e Sociais (IIES) da Universidade Católica Andrés Bello, divulgado quinta-feira em Caracas.

De acordo com a informação divulgada pela Lusa, o relatório sobre “Informalidade laboral na Venezuela foi apresentado aos jornalistas pelo professor Demétrio Marotta, do IIES, que alertou que “no país tem havido um sub-registo da proporção de trabalhadores nesta situação, devido à inadequada informação estatística”.

“Na Venezuela, o nível de informalidade laboral, entendida como a proporção da mão-de-obra que não tem acesso à segurança social, aumentou dramaticamente, de 48,5% para 84,5% entre 2015 e 2020”, disse o investigador.

Segundo Demétrio Marotta “o critério que prevalece actualmente na análise da informalidade laboral abrange todos os trabalhadores que, independentemente de trabalharem em empresas formais (dentro do sector formal e da economia formal), não têm as condições de um emprego regular permanente de acordo com a regulamentação laboral”.

“Consequentemente, em termos práticos, foi abandonada a definição tradicional de emprego qualificado utilizando critérios estáticos referentes a tipos específicos de trabalho e sectores de actividade, o que excluía da análise muitos trabalhadores que, em termos práticos, realizam trabalho informal dada a falta de protecção e as relações ilegais sob as quais trabalham”, explicou.

Segundo Marotta, “os números relativos à informalidade laboral na Venezuela podem ser alarmantes, mas não são surpreendentes” porque “nos últimos cinco anos, o mercado de trabalho enfrentou ‘mudanças radicais’, devido aos ‘graves problemas recessivos e inflacionistas’ de uma economia que se reduziu em 80%”.