Vendas a retalho aceleram na zona euro e UE em Junho

O volume do comércio a retalho acelerou, em Junho, na zona euro e na União Europeia (UE), quer na comparação homóloga quer face a Maio, segundo dados ontem divulgados pelo Eurostat.

Segundo a Lusa, face a Junho de 2020, o índice de vendas a retalho, ajustado sazonalmente, aumentou 5% na zona euro e 5,3% na UE.

Na comparação com Maio, as vendas a retalho aumentaram 1,5% na zona euro e 1,2% na UE. De acordo com o gabinete estatístico europeu, entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, os maiores aumentos anuais foram registados na Bulgária (22,7%), Lituânia (15,3%) e Eslovénia (12,8%), com a única diminuição a ser observada no Luxemburgo (-3,2%).

Os maiores aumentos mensais no volume do comércio a retalho foram observados na Irlanda (9,4%), Alemanha e Letónia (ambos 4,2%) e Lituânia (2,0%).

Os maiores recuos na variação em cadeia foram registados em Malta (-3,0%), Áustria (-2,7%) e Croácia (-2,6%). Em Portugal, o indicador acelerou 7,5% na variação homóloga e recuou 1,6% face a Maio.